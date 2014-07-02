Valjak od mikrovlakana, 300 mm
Svetska novina: Mikrofiber valjak, dug 300 mm. Spaja izvanrednu snagu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. Idealno za čišćenje pločica od finog kamena.
Mikrofiber valjak dužine 300 mm je svetska novina! Spaja snagu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. Izvanredno je namenjen za čišćenje pločica od finog kamena - naročito u kombinaciji sa RM 743.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|svetlo zelena
|Dužina (mm)
|300
|Materijal četke
|mikrovlakna
|Količina (Kom)
|1
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|330 x 75 x 70