Valjak od mikrovlakana, 300 mm

Svetska novina: Mikrofiber valjak, dug 300 mm. Spaja izvanrednu snagu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. Idealno za čišćenje pločica od finog kamena.

Mikrofiber valjak dužine 300 mm je svetska novina! Spaja snagu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. Izvanredno je namenjen za čišćenje pločica od finog kamena - naročito u kombinaciji sa RM 743.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja svetlo zelena
Dužina (mm) 300
Materijal četke mikrovlakna
Količina (Kom) 1
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 330 x 75 x 70
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