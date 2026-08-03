Valjkasta četka 500 srednja

Nastavak sa srednje tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Pogodan za osetljive fasade, folije i tekstil. Sistem za laku i brzu izmenu.

Obeležja i prednosti
Čišćenje bez tragova i blizu ivice
  • Čekinje sa strane služe kao zaštita i za čišćenje uz samu ivicu.
  • Čišćenje bez tragova zahvaljujući dijagonalno postavljenim čekinjama u sredini četke.
Intuitivno obeležavanje bojama
  • Obeležavanje bojama olakšava izbor prikladnog dodatka s četkom.
Mehanizam za brzu izmenu
  • Brza izmena četke omogućava lako prilagođavanje čišćenju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Ulazna temperatura (°C) 40
Boja crvena
Težina sa ambalažom (kg) 1,7
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Za čišćenje fasada sa površinama od prirodnog kamena, maltera ili drveta
  • Za čišćenje roletni i žaluzina
  • Za čišćenje tkanina i membrana