Valjkasta četka 500 tvrda

Nastavak s tvrdom četkom za korišćenje s hidrauličnim pogonom (4.762-584.0). Za grube fasade, dvorišta popločana kamenom i drvetom. Sistem za bezbednu i laku izmenu.

Obeležja i prednosti
Čišćenje bez tragova i blizu ivice
  • Čekinje sa strane služe kao zaštita i za čišćenje uz samu ivicu.
  • Čišćenje bez tragova zahvaljujući dijagonalno postavljenim čekinjama u sredini četke.
Intuitivno obeležavanje bojama
  • Obeležavanje bojama olakšava izbor prikladnog dodatka s četkom.
Mehanizam za brzu izmenu
  • Brza izmena četke omogućava lako prilagođavanje čišćenju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Ulazna temperatura (°C) 40
Boja zelena
Težina sa ambalažom (kg) 1,6
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Za čišćenje tremova sa kamenim i drvenim površinama
  • Za čišćenje betonskih, opekarskih, limenih i čeličnih površina na fasadama