Valjkasta četka, Meko, bela, 300 mm

Valjkasta četka, meka, bela. Dužina: 300 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Čekinje: poliamid, debljina 0,15 mm, dužina 11,5 mm.

Valjkasta četka (meka, bela) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje poseduje dužinu od 300 mm. Namenjena je za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Čekinje: Poliamid, debljina 0,15 mm, dužina 11,5 mm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bela
Dužina (mm) 300
Stepen tvrdoće Meko
Količina (Kom) 1
Težina sa ambalažom (kg) 0,3