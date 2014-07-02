Valjkasta četka, Meko, bela, 300 mm
Valjkasta četka, meka, bela. Dužina: 300 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Čekinje: poliamid, debljina 0,15 mm, dužina 11,5 mm.
Valjkasta četka (meka, bela) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje poseduje dužinu od 300 mm. Namenjena je za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Čekinje: Poliamid, debljina 0,15 mm, dužina 11,5 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Dužina (mm)
|300
|Stepen tvrdoće
|Meko
|Količina (Kom)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3