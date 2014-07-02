Polutvrda valjkasta četka u izvedbi crvene boje je opremljena zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje u nudi ukupnu dužinu od 1118 mm. Valjkaste čekinje od polipropilena su debljine 0,5 mm i dužine 22,5 mm. Četka je namenjena za sve uobičajene zadatke u čišćenju i može da se primenjuje takođe na osetljivim podovima.