Valjkasta četka, srednja, crvena, 1118 mm
1118 mm duga, polutvrda valjkasta četka u izvedbi crvene boje. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Čekinje od polipropilena: debljina 0,5 mm, dužina 22,5 mm.
Polutvrda valjkasta četka u izvedbi crvene boje je opremljena zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje u nudi ukupnu dužinu od 1118 mm. Valjkaste čekinje od polipropilena su debljine 0,5 mm i dužine 22,5 mm. Četka je namenjena za sve uobičajene zadatke u čišćenju i može da se primenjuje takođe na osetljivim podovima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crvena
|Dužina (mm)
|1118
|Stepen tvrdoće
|srednja
|Količina (Kom)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,7