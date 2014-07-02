Valjkasta četka, srednja, crvena, 1118 mm

1118 mm duga, polutvrda valjkasta četka u izvedbi crvene boje. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Čekinje od polipropilena: debljina 0,5 mm, dužina 22,5 mm.

Polutvrda valjkasta četka u izvedbi crvene boje je opremljena zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje u nudi ukupnu dužinu od 1118 mm. Valjkaste čekinje od polipropilena su debljine 0,5 mm i dužine 22,5 mm. Četka je namenjena za sve uobičajene zadatke u čišćenju i može da se primenjuje takođe na osetljivim podovima.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crvena
Dužina (mm) 1118
Stepen tvrdoće srednja
Količina (Kom) 1
Težina sa ambalažom (kg) 5,7