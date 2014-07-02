Valjkasta četka, srednja, crvena, 400 mm

Valjkasta četka, polutvrda, crvena. dužina: 400 mm. sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. za sve uobičajene zadatke u čišćenju. čekinje: polipropilen, debljina 0,4 mm, dužina 20 mm.

Valjkasta četka (polutvrda, crvena) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje poseduje dužinu od 400 mm. namenjena je za sve uobičajene zadatke u čišćenju, takođe za osetljive podove. čekinje: polipropilen, debljina 0,4 mm, dužina 20 mm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crvena
Dužina (mm) 400
Stepen tvrdoće srednja
Količina (Kom) 1
Težina sa ambalažom (kg) 1