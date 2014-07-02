Valjkasta četka, srednja, crvena, 400 mm
Valjkasta četka, polutvrda, crvena. dužina: 400 mm. sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. za sve uobičajene zadatke u čišćenju. čekinje: polipropilen, debljina 0,4 mm, dužina 20 mm.
Valjkasta četka (polutvrda, crvena) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje poseduje dužinu od 400 mm. namenjena je za sve uobičajene zadatke u čišćenju, takođe za osetljive podove. čekinje: polipropilen, debljina 0,4 mm, dužina 20 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crvena
|Dužina (mm)
|400
|Stepen tvrdoće
|srednja
|Količina (Kom)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1