Valjkasta četka (polutvrda, crvena) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje poseduje dužinu od 448 mm. Namenjena je za sve uobičajene zadatke u čišćenju, takođe za osetljive podove. Čekinje: polipropilen, debljina 0,4 mm, dužina 20 mm.