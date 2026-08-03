Valjkasta četka, srednja, crvena, 450 mm
Valjkasta četka, polutvrda, crvena. Dužina: 448 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Čekinje: polipropilen, debljina 0,4 mm, dužina 20 mm.
Valjkasta četka (polutvrda, crvena) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje poseduje dužinu od 448 mm. Namenjena je za sve uobičajene zadatke u čišćenju, takođe za osetljive podove. Čekinje: polipropilen, debljina 0,4 mm, dužina 20 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crvena
|Dužina (mm)
|450
|Stepen tvrdoće
|srednja
|Količina (Kom)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,1