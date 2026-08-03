Valjkasta četka, standardne čekinje, crna, CV 30/1
Meka valjkasta četka dužine 277 mm s crnim standardnim poliamidnim čekinjama za sve uspravne usisivače s četkom CV 30/1 iz kuće Kärcher.
Valjkasta četka dužine 277 mm za sve uspravne usisivače s četkom CV 30/1. Valjak je opremljen mekim, crnim poliamidnim čekinjama dužine 10 mm. Prečnik čekinje: 0,25 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina četke (mm)
|277
|Stepen tvrdoće
|srednje tvrda
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|277 x 61 x 61