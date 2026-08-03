Valjkasta četka, standardne čekinje, crna, CV 30/1

Meka valjkasta četka dužine 277 mm s crnim standardnim poliamidnim čekinjama za sve uspravne usisivače s četkom CV 30/1 iz kuće Kärcher.

Valjkasta četka dužine 277 mm za sve uspravne usisivače s četkom CV 30/1. Valjak je opremljen mekim, crnim poliamidnim čekinjama dužine 10 mm. Prečnik čekinje: 0,25 mm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina četke (mm) 277
Stepen tvrdoće srednje tvrda
Količina (Kom) 1
Boja crna
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 277 x 61 x 61
Kompatibilni uređaji