Valjkasta četka, standardne čekinje, crna, CV 60/2 RS
Meka valjkasta četka dužine 508 mm s crnim standardnim poliamidnim čekinjama za sve uspravne usisivače s četkom cv 60/2 rs iz kuće kärcher.
Valjkasta četka dužine 508 mm za sve uspravne usisivače s četkom cv 60/2 rs. valjak je opremljen mekim, crnim plastičnim čekinjama dužine 29 mm. prečnik čekinje: 0,30 mm. imajte na umu da su za čišćenje potrebne dve četke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina četke (mm)
|508
|Stepen tvrdoće
|srednje tvrda
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|515 x 100 x 100