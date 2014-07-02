Valjkasta četka, standardne čekinje, crna, CV 60/2 RS

Meka valjkasta četka dužine 508 mm s crnim standardnim poliamidnim čekinjama za sve uspravne usisivače s četkom cv 60/2 rs iz kuće kärcher.

Valjkasta četka dužine 508 mm za sve uspravne usisivače s četkom cv 60/2 rs. valjak je opremljen mekim, crnim plastičnim čekinjama dužine 29 mm. prečnik čekinje: 0,30 mm. imajte na umu da su za čišćenje potrebne dve četke.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina četke (mm) 508
Stepen tvrdoće srednje tvrda
Količina (Kom) 1
Boja crna
Težina (kg) 0,7
Težina sa ambalažom (kg) 1,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 515 x 100 x 100
Kompatibilni uređaji