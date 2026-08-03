Valjkasta četka dužine 277 mm za sve uspravne usisivače s četkom CV 30/1. Valjak je opremljen tvrdim, crvenim poliamidnim čekinjama dužine 10 mm i savršen je za čišćenje npr. podnih obloga sa iglanim florom. Prečnik čekinje: 0,30 mm.