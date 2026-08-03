Valjkasta četka, tvrda, crvena, CV 30/1
Tvrda valjkasta četka dužine 277 mm s crvenim poliamidnim čekinjama za sve uspravne usisivače s četkom CV 30/1 iz kuće Kärcher.
Valjkasta četka dužine 277 mm za sve uspravne usisivače s četkom CV 30/1. Valjak je opremljen tvrdim, crvenim poliamidnim čekinjama dužine 10 mm i savršen je za čišćenje npr. podnih obloga sa iglanim florom. Prečnik čekinje: 0,30 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina četke (mm)
|277
|Stepen tvrdoće
|tvrda
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|crvena
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|275 x 65 x 65