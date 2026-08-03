Valjkasta četka, tvrda, crvena, CV 30/1

Tvrda valjkasta četka dužine 277 mm s crvenim poliamidnim čekinjama za sve uspravne usisivače s četkom CV 30/1 iz kuće Kärcher.

Valjkasta četka dužine 277 mm za sve uspravne usisivače s četkom CV 30/1. Valjak je opremljen tvrdim, crvenim poliamidnim čekinjama dužine 10 mm i savršen je za čišćenje npr. podnih obloga sa iglanim florom. Prečnik čekinje: 0,30 mm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina četke (mm) 277
Stepen tvrdoće tvrda
Količina (Kom) 1
Boja crvena
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 275 x 65 x 65
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