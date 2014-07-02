Valjkasta četka, tvrda, zelena, 350 mm
Valjkasta četka, tvrda, zelena. Dužina: 350 mm. Zvezdasti zahvatač koji je otporan na habanje. Za jako zaprljane podove i za temeljno čišćenje. Čekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.
Valjkasta četka (tvrda, zelena) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje poseduje dužinu od 350 mm. Preporučuje se za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Namenjena samo za neosetljive podove. Čekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|zelena
|Dužina (mm)
|350
|Stepen tvrdoće
|tvrda
|Količina (Kom)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,9