Valjkasta četka (tvrda, zelena) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje poseduje dužinu od 350 mm. Preporučuje se za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Namenjena samo za neosetljive podove. Čekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.