Valjkasta četka, tvrda, zelena, 400 mm

Valjkasta četka, tvrda, zelena. Dužina: 400 mm. Zvezdasti zahvatač koji je otporan na habanje. Za jako zaprljane podove i za temeljno čišćenje. Čekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.

Valjkasta četka (tvrda, zelena) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje poseduje dužinu od 400 mm. Preporučuje se za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Namenjena samo za neosetljive podove. Čekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja zelena
Dužina (mm) 400
Stepen tvrdoće tvrda
Količina (Kom) 1
Težina sa ambalažom (kg) 1