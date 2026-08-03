Valjkasta četka, tvrda, zelena, 450 mm

Valjkasta četka, zelena, tvrda. Dužina: 450 mm. Zvezdasti zahvatač koji je otporan na habanje. Za jako zaprljane podove i za temeljno čišćenje. Čekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.

Valjkasta četka (zelena, tvrda) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje poseduje dužinu od 450 mm. Namenjena je za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. samo za neosetljive podove. Čekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja zelena
Dužina (mm) 450
Stepen tvrdoće tvrda
Količina (Kom) 1
Težina sa ambalažom (kg) 1,3