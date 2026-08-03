Valjkasta četka, tvrda, zelena, 450 mm
Valjkasta četka, zelena, tvrda. Dužina: 450 mm. Zvezdasti zahvatač koji je otporan na habanje. Za jako zaprljane podove i za temeljno čišćenje. Čekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.
Valjkasta četka (zelena, tvrda) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje poseduje dužinu od 450 mm. Namenjena je za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. samo za neosetljive podove. Čekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|zelena
|Dužina (mm)
|450
|Stepen tvrdoće
|tvrda
|Količina (Kom)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,3