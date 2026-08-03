Valjkasta četka (zelena, tvrda) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje poseduje dužinu od 450 mm. Namenjena je za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. samo za neosetljive podove. Čekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm.