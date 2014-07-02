Valjkasta četka (tvrda, zelena) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje poseduje dužinu od 638 mm. Namenjena je za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Čekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm. Odgovara za glavu četke R 65.