Valjkasta četka, tvrda, zelena, 638 mm

Za jako zaprljane podove i za temeljno čišćenje. Odgovara za R65.

Valjkasta četka (tvrda, zelena) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje poseduje dužinu od 638 mm. Namenjena je za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Čekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm. Odgovara za glavu četke R 65.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja zelena
Dužina (mm) 638
Stepen tvrdoće tvrda
Količina (Kom) 1
Težina sa ambalažom (kg) 2,3