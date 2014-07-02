Valjkasta četka, tvrda, zelena, 638 mm
Za jako zaprljane podove i za temeljno čišćenje. Odgovara za R65.
Valjkasta četka (tvrda, zelena) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje poseduje dužinu od 638 mm. Namenjena je za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Čekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6 mm, dužina 20 mm. Odgovara za glavu četke R 65.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|zelena
|Dužina (mm)
|638
|Stepen tvrdoće
|tvrda
|Količina (Kom)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,3