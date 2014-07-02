Valjkasta četka, veoma mekana, bela, 350 mm

Valjkasta četka, veoma meka, bela. Dužina: 350 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Čekinje: poliamid, debljina 0,3 mm, dužina 20 mm.

Valjkasta četka (veoma meka, bela) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje poseduje dužinu od 350 mm. Namenjena je za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Čekinje: poliamid, debljina 0,3 mm, dužina 20 mm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bela
Dužina (mm) 350
Stepen tvrdoće veoma mekana
Količina (Kom) 1
Težina sa ambalažom (kg) 0,9