Valjkasta četka, veoma mekana, bela, 400 mm
Valjkasta četka, veoma meka, bela. Dužina: 400 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Čekinje: Poliamid, debljina 0,3 mm, dužina 20 mm.
Valjkasta četka (veoma meka, bela) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje poseduje dužinu od 400 mm. Namenjena je za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Čekinje: Poliamid, debljina 0,3 mm, dužina 20 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Dužina (mm)
|400
|Stepen tvrdoće
|veoma mekana
|Količina (Kom)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1