Valjkasta četka, visoko - nisko, narandžasta, 350 mm
Valjkasta četka, visoka- niska, polutvrda, narandžasta. Dužina: 350 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za podove jake strukture i kod dubljih fuga. Čekinje: Poliamid, debljina 0,6 mm, dužina 15 -20 mm.
Valjkasta četka (visoka/ niska, polutvrda, narandžasta) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje i različito dugim čekinjama poseduje dužinu od 350 mm. Namenjena je za čišćenje podova sa jakom strukturom i kod dubljih fuga. Čekinje: Poliamid, debljina 0,6 mm, dužina 15 -20 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|narandžasta
|Dužina (mm)
|350
|Vrsta četke
|visoko - nisko
|Količina (Kom)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,9