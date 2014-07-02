Valjkasta četka (visoka/ niska, polutvrda, narandžasta) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje i različito dugim čekinjama poseduje dužinu od 350 mm. Namenjena je za čišćenje podova sa jakom strukturom i kod dubljih fuga. Čekinje: Poliamid, debljina 0,6 mm, dužina 15 -20 mm.