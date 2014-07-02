Valjkasta četka, visoko - nisko, narandžasta, 400 mm

Valjkasta četka, visoka- niska, polutvrda, narandžasta. Dužina: 400 mm. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za podove jake strukture i kod dubljih fuga. Čekinje: Poliamid, debljina 0,6 mm, dužina 15 -20 mm.

Valjkasta četka (visoka/ niska, polutvrda, narandžasta) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje i različito dugim čekinjama poseduje dužinu od 400 mm. Namenjena je za čišćenje podova sa jakom strukturom i kod dubljih fuga. Čekinje: Poliamid, debljina 0,6 mm, dužina 15 -20 mm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja narandžasta
Dužina (mm) 400
Vrsta četke visoko - nisko
Količina (Kom) 1
Težina sa ambalažom (kg) 1