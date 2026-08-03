Valjkasta četka, visoko - nisko, narandžasta, 450 mm
Polutvrda, za čišćenje podova jake strukture i kod dubljih fuga.
Valjkasta četka (visoka-niska, veoma meka, narandžasta) sa zvezdastim nosačem otpornim na habanje i čekinjama različite dužine, ima dužinu od 450 mm. Pogodna je za čišćenje veoma struktuiranih podova i dubokih fuga. Čekinje: Poliamid, debljina 0,6 mm, dužina 15–20 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|narandžasta
|Dužina (mm)
|450
|Vrsta četke
|visoko - nisko
|Količina (Kom)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,4