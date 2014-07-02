Valjkasta četka, visoko - nisko, narandžasta, 638 mm

Polutvrda, za čišćenje podova jake strukture i kod dubljih fuga. Odgovara za R 65.

Valjkasta četka (visoka-niska, veoma meka, narandžasta) sa zvezdastim nosačem otpornim na habanje i čekinjama različite dužine, ima dužinu od 638 mm. Pogodna je za čišćenje veoma struktuiranih podova i dubokih fuga. Čekinje: Poliamid, debljina 0,6 mm, dužina 15–20 mm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja narandžasta
Dužina (mm) 638
Vrsta četke visoko - nisko
Količina (Kom) 1
Težina sa ambalažom (kg) 2,3