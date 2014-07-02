Valjkasta četka (visoka-niska, veoma meka, narandžasta) sa zvezdastim nosačem otpornim na habanje i čekinjama različite dužine, ima dužinu od 638 mm. Pogodna je za čišćenje veoma struktuiranih podova i dubokih fuga. Čekinje: Poliamid, debljina 0,6 mm, dužina 15–20 mm.