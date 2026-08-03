Velika okrugla četka
Velikom okruglom četkom očistićete veće površine za kraće vreme.
Veća površina za isto vreme – uz pomoć velike okrugle četke brže ćete očistiti velike površine. Tvrdokornu prljavštinu uklonićete s mnogo veće površine pomoću velike okrugle četke nego manjim četkama za isto vreme.
Obeležja i prednosti
Velika površina čišćenja
- Brzo čišćenje većih površina.
Prvoklasni materijal za čekinje
- Sa velikim, robusnim i dugotrajnim okruglim četkama lako mogu da se uklone tvrdokorne nečistoće.
Jednostavno čišćenje okruglih površina zahvaljujući ergonomskom obliku četke
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|50 x 50 x 48