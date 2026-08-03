Vodeni fini filter, 100 μm, R 1″
Vodeni fini filter, širina otvora 100 μm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1200 l/h. Priključak 1".
Vodeni fini filter ima širinu otvora od 100 μm i namenjen je za temperature maksimalno do 60° C. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Za montažu na ulaz uređaja. Količina vode do 1200 l/h. Priključak 1".
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključak za vodu (Zoll)
|1″
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
Kompatibilni uređaji
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