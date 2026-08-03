Vodeni fini filter sa adapterom

Vodeni fini filter, širina otvora 100 μm, maks. temperatura 60° C. Za montažu na ulaz uređaja. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l / h. Priključak 3/4 ", sa adapterom 1".

Vodeni fini filter ima širinu otvora od 100 μm i namenjen je za temperature maksimalno do 60° C. Štiti uređaj od delića nečistoće u vodi. Za montažu na ulaz uređaja. Količina vode do 1200 l/h. Priključak 3/4 ", sa adapterom 1".

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključak za vodu (Zoll) 3/4″ / 1″
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Kompatibilni uređaji
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