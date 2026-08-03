VP 180 K7
VP 180 Vario Power mlazna cev za perače pod pritiskom klasa K 6 i K 7. Kontinuirano podesiva od mlaza niskog pritiska do mlaza visokog pritiska, jednostavnim okretanjem mlazne cevi.
VP 180 Vario Power mlaznica sa podesivom regulacijom pritiska, koja se može menjati jednostavnim okretanjem cevi za prskanje, čime se obezbeđuje pravo podešavanje pritiska za svaku primenu – od blagog do snažnog. Savršeno za praktično i efikasno čišćenje manjih površina oko kuće i u bašti, na primer, za upotrebu na zidovima, stazama, ogradama ili vozilima. Pogodno za sve Kärcher K 6 i K 7 uređaje za pranje pod pritiskom.
Obeležja i prednosti
Kontinuirano promenljiva kontrola pritiska jednostavnim okretanjem
- Jednostavno rukovanje
Mlaz visokog pritiska do niskog pritiska
- Usklađivanje pritiska na dotični zadatak čišćenja.
Ušteda vremena
- Od zamene mlaznice može da se odustane.
Nanošenje deterdženta bez mlazne cevi direktno preko pištolja za prskanje
- Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Kompatibilno sa svim Kärcher K 6 i K 7 uređajima za pranje pod pritiskom.
- Savršeno za naknadnu ugradnju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|449 x 43 x 43
Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Vozila
- Motocikli i skuteri
- Fasade manjih kuća
- Bašta i kameni zidovi
- Staze oko kuće
- Ograde
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Baštenski alati i oprema
- Prostorije oko kuće i bašte