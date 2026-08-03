VP 180 Vario Power mlaznica sa podesivom regulacijom pritiska, koja se može menjati jednostavnim okretanjem cevi za prskanje, čime se obezbeđuje pravo podešavanje pritiska za svaku primenu – od blagog do snažnog. Savršeno za praktično i efikasno čišćenje manjih površina oko kuće i u bašti, na primer, za upotrebu na zidovima, stazama, ogradama ili vozilima. Pogodno za sve Kärcher K 6 i K 7 uređaje za pranje pod pritiskom.