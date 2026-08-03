Window nozzle Comfort
Sa Comfort mlaznicom za prozore, čak i teško dostupna prozorska stakla se mogu očistiti lako i temeljno zahvaljujući dugačkoj, fleksibilnoj gumi za brisanje. Za rezultate toliko čiste da sijaju.
Jednostavno rešenje za čišćenje staklenih površina parnim čistačem. Sa Comfort mlaznicom za prozore, prozori, ogledala i druge staklene površine se mogu lako očistiti bez ostavljanja tragova. Duga gumena traka olakšava uklanjanje tragova i mrlja čak i sa teško dostupnih područja. Za efikasno čišćenje prozora bez hemikalija.
Obeležja i prednosti
Otvori za izlazak pare na mlazniciStakleno okno se ravnomerno tretira parom, što doprinosi optimalnom rastvaranju nečistoće.
Prvoklasni brisačČišćenje bez tragova za prozore, ogledala i mnoge druge staklene površine. Vlaga i rastvorena prljavština se efikasno uklanjaju.
Duga, fleksibilna gumena traka za brisanjeNaročito duga gumena traka za brisanje na mlaznici za prozore obezbeđuje savršene rezultate čišćenja, čak i u teško dostupnim uglovima.
Čišćenje bez hemikalija
- Vrela para ima veoma snažan efekat rastvaranja prljavštine. Istovremeno, metoda je održiva jer nema potrebe za korišćenjem dodatnih deterdženata.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|140 x 225 x 43
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Prozori i staklene površine