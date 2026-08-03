Window nozzle Comfort

Sa Comfort mlaznicom za prozore, čak i teško dostupna prozorska stakla se mogu očistiti lako i temeljno zahvaljujući dugačkoj, fleksibilnoj gumi za brisanje. Za rezultate toliko čiste da sijaju.

Jednostavno rešenje za čišćenje staklenih površina parnim čistačem. Sa Comfort mlaznicom za prozore, prozori, ogledala i druge staklene površine se mogu lako očistiti bez ostavljanja tragova. Duga gumena traka olakšava uklanjanje tragova i mrlja čak i sa teško dostupnih područja. Za efikasno čišćenje prozora bez hemikalija.

Obeležja i prednosti
Window nozzle Comfort: Otvori za izlazak pare na mlaznici
Otvori za izlazak pare na mlaznici
Stakleno okno se ravnomerno tretira parom, što doprinosi optimalnom rastvaranju nečistoće.
Window nozzle Comfort: Prvoklasni brisač
Prvoklasni brisač
Čišćenje bez tragova za prozore, ogledala i mnoge druge staklene površine. Vlaga i rastvorena prljavština se efikasno uklanjaju.
Window nozzle Comfort: Duga, fleksibilna gumena traka za brisanje
Duga, fleksibilna gumena traka za brisanje
Naročito duga gumena traka za brisanje na mlaznici za prozore obezbeđuje savršene rezultate čišćenja, čak i u teško dostupnim uglovima.
Čišćenje bez hemikalija
  • Vrela para ima veoma snažan efekat rastvaranja prljavštine. Istovremeno, metoda je održiva jer nema potrebe za korišćenjem dodatnih deterdženata.
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 140 x 225 x 43
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Područja primene
  • Prozori i staklene površine