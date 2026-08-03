Wipe
Za optimalne rezultate čišćenja: visokokvalitetan komplet krpa od mikrovlakana za vlažno brisanje tvrdih površina sa RVC 3 i RCV 2 robotskim usisivačima.
Komplet sadrži dve krpe za brisanje za robotske usisivače RVC 3 i RCV 2. Ako se uređaj koristi u režimu brisanja, visokokvalitetne krpe od mikrovlakana obezbeđuju optimalne rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama kao što su pločice, laminat, drveni podovi, PVC ili linoleum. Lagana, sasušena prljavština se pouzdano uklanja, a prašina se ne samo usisava već i efikasno vezuje. Zahvaljujući pouzdanoj čičak traci, krpe se mogu brzo i lako zameniti.
Obeležja i prednosti
Krpa za brisanje sa čičak trakom
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|2
|Boja
|bela
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|275 x 113 x 3