Komplet sadrži dve krpe za brisanje za robotske usisivače RVC 3 i RCV 2. Ako se uređaj koristi u režimu brisanja, visokokvalitetne krpe od mikrovlakana obezbeđuju optimalne rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama kao što su pločice, laminat, drveni podovi, PVC ili linoleum. Lagana, sasušena prljavština se pouzdano uklanja, a prašina se ne samo usisava već i efikasno vezuje. Zahvaljujući pouzdanoj čičak traci, krpe se mogu brzo i lako zameniti.