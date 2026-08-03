Wipe set RCV3

Za optimalne rezultate čišćenja: visokokvalitetan komplet krpa od mikrovlakana za vlažno brisanje tvrdih površina sa RCV 3 robotskim usisivačem.

Komplet sadrži 3 krpe za brisanje za robotski usisivač RCV 3. Ako uređaj radi u režimu brisanja, visokokvalitetne krpe od mikrovlakana osiguravaju optimalne rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama kao što su pločice, laminat, drveni podovi, PVC ili linoleum. Lagana, sasušena prljavština se pouzdano uklanja, a prašina se dobro vezuje pored usisavanja. Zamena krpa je izuzetno jednostavna zahvaljujući čičak-pričvršćivanju.

Obeležja i prednosti
Krpa za brisanje sa čičak trakom
  • Jednostavno pričvršćivanje i uklanjanje zahvaljujući čičak traci.
  • Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 3
Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 150 x 60 x 83
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Zapečaćeni tvrdi podovi