Komplet sadrži 3 krpe za brisanje za robotski usisivač RCV 3. Ako uređaj radi u režimu brisanja, visokokvalitetne krpe od mikrovlakana osiguravaju optimalne rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama kao što su pločice, laminat, drveni podovi, PVC ili linoleum. Lagana, sasušena prljavština se pouzdano uklanja, a prašina se dobro vezuje pored usisavanja. Zamena krpa je izuzetno jednostavna zahvaljujući čičak-pričvršćivanju.