Komplet sadrži 3 krpe za brisanje za robotski usisivač RCV 5. Ako se uređaj koristi u režimu brisanja, visokokvalitetne krpe od mikrovlakana obezbeđuju optimalne rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama kao što su pločice, laminat, drveni podovi, PVC ili linoleum. Lagana, sasušena prljavština se pouzdano uklanja, a prašina se pored usisavanja dobro vezuje. Zamena krpa je izuzetno jednostavna zahvaljujući čičak traci.