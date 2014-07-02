WV 2/WV 5 gumene trake, 280 mm

Za zamenu gumenih traka na WV 50, WV 75, WV 2 i WV 5 usisivačima za prozore. Za čistoću svih glatkih površina bez tragova – ni ostataka vode.

Samo zamenite gumene trake (280 milimetara) i baterijski usisivač za prozore očistiće sve glatke površine bez tragova - bez imalo nakapale vode.

Obeležja i prednosti
Brza zamena gume za brisač.
  • Za čistoću bez tragova na svim glatkim površinama - bez kapanja vode
Mekani silikonski brisač
  • Čišćenje bez pruga.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 2
Boja crna
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 280 x 5 x 45
Područja primene
  • Glatke površine
  • Prozori i staklene površine
  • Ogledala
  • Pločice
  • Tuš-kabina / kada
  • Radne površine u kuhinji
  • Kondenzacija
  • Fotonaponski sistemi / balkonske elektrane