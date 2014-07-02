WV 2/WV 5 gumene trake, uske, 170 mm
Za zamenu gumenih traka na baterijskim usisivačima za prozore WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 i WVP 10. Za čistoću svih glatkih površina bez tragova – ni kapanja vode.
Samo zamenite gumene trake (170 milimetara) i baterijski usisivač za prozore očistiće sve glatke površine bez tragova – bez imalo nakapale vode.
Obeležja i prednosti
Brza zamena gume za brisač.
- Za čistoću bez tragova na svim glatkim površinama - bez kapanja vode
Mekani silikonski brisač
- Čišćenje bez pruga.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|2
|Boja
|crna
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|170 x 42 x 5
Područja primene
- Prozori sa prečagama
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Tuš-kabina / kada
- Radne površine u kuhinji
- Kondenzacija
- Fotonaponski sistemi / balkonske elektrane