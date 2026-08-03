XXL crevice brush
Čišćenje fuga bez napora i efikasno, sve bez hemikalija. Velika XXL četka za fuge sa svojim fleksibilnim zglobom je savršeno rešenje za čišćenje širokog spektra fuga na pločicama.
XXL četka za fuge je posebno koristan dodatak za čišćenje parom. Prethodno dugotrajan proces ribanja fuga na keramičkim pločicama sada je olakšan više nego ikada uz ovu četku. Jednostavno pričvrstite četku na produžne cevi tako da se može udobno koristiti dok stojite. Fleksibilni zglob četke obezbeđuje udobnost kako pri korišćenju na podu, tako i na zidovima. Para se brzo i ravnomerno raspoređuje po četki i dopire čak i do područja koja su inače teško dostupna. Veličina četke za fuge i raspored čekinja u nizu izabrani su tako da se što veća površina može očistiti u najkraćem mogućem roku. to omogućava neuporedivo brzo i lako iskustvo čišćenja – sve bez ikakvih hemikalija. Ako se čekinje u bilo kom trenutku istroše, cela traka sa čekinjama se može lako zameniti.
Obeležja i prednosti
Raspored čekinjaRaspored čekinja u nizu omogućava precizno i efikasno čišćenje fuga. XXL četka za fuge čisti fuge brzo i efikasno, pa čak i uklanja prljavštinu koja se nakupila u dubljim delovima. Fuge u kupatilima i kuhinjama ponovo izgledaju kao nove.
Pokretni zglobFleksibilni zglob XXL četke za fuge obezbeđuje lako i jednostavno čišćenje fuga iz različitih položaja i uglova. Upotreba sa produžnim cevima našeg paročistača je veoma praktična u poređenju sa ručnim čišćenjem fuga. Sve se to može udobno obaviti iz stojećeg položaja.
Prvoklasni materijal za čekinjeDug vek trajanja zahvaljujući čekinjama koje se izuzetno sporo troše. Može se koristiti na cementnim fugama, ne može se koristiti na silikonskim zaptivkama.
Zamenljiva traka sa četkama
- Kada se čekinje istroše, ceo red četki se jednostavno može izvući i zameniti novim.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|156 x 39 x 217
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
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