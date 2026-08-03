XXL četka za fuge je posebno koristan dodatak za čišćenje parom. Prethodno dugotrajan proces ribanja fuga na keramičkim pločicama sada je olakšan više nego ikada uz ovu četku. Jednostavno pričvrstite četku na produžne cevi tako da se može udobno koristiti dok stojite. Fleksibilni zglob četke obezbeđuje udobnost kako pri korišćenju na podu, tako i na zidovima. Para se brzo i ravnomerno raspoređuje po četki i dopire čak i do područja koja su inače teško dostupna. Veličina četke za fuge i raspored čekinja u nizu izabrani su tako da se što veća površina može očistiti u najkraćem mogućem roku. to omogućava neuporedivo brzo i lako iskustvo čišćenja – sve bez ikakvih hemikalija. Ako se čekinje u bilo kom trenutku istroše, cela traka sa čekinjama se može lako zameniti.