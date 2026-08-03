Zamenska akumulatorska baterija za WV 5

Čišćenje bez kraja: zamenski akumulator za usisivač za prozore sa akumulatorom WV 5 čini to mogućim.

Zahvaljujući zamenskom akumulatoru koji se dobija kao opcija, sa novim WV 5 može beskonačno da se čisti. Bez prekida rada. Jednostavno se korišćeni akumulator jednim klikom izvadi iz uređaja a drugi se akumulator isto tako jednostavno namesti. I ide se dalje ...

Obeležja i prednosti
Za beskonačno čišćenje
Čišćenje bez prekidanja rada
Jednostavna i brza zamena akumulatora uz samo jedan Klik
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Boja siva
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 57 x 81 x 28