Zamenska akumulatorska baterija za WV 5
Čišćenje bez kraja: zamenski akumulator za usisivač za prozore sa akumulatorom WV 5 čini to mogućim.
Zahvaljujući zamenskom akumulatoru koji se dobija kao opcija, sa novim WV 5 može beskonačno da se čisti. Bez prekida rada. Jednostavno se korišćeni akumulator jednim klikom izvadi iz uređaja a drugi se akumulator isto tako jednostavno namesti. I ide se dalje ...
Obeležja i prednosti
Za beskonačno čišćenje
Čišćenje bez prekidanja rada
Jednostavna i brza zamena akumulatora uz samo jedan Klik
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Boja
|siva
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|57 x 81 x 28