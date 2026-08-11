Zamenski sunđer za univerzalni sunđer za čišćenje. Jednostavno skinite stari sunđer i pričvrstite novi pomoću čičak trake. Veoma nežno čišćenje svih površina poput automobila, motocikala, prikolica, roletni, žaluzina, zimske bašte, baštenskih ukrasa i nameštaja. Prikladan za sve kompresorske čistače Kärcher klase K2–K7.