Zamenski sunđer za univerzalni sunđer za čišćenje

Zamenski univerzalni sunđer za čišćenje. Da biste zamenili sunđer, samo skinite stari i namestite novi pomoću čičak trake.

Zamenski sunđer za univerzalni sunđer za čišćenje. Jednostavno skinite stari sunđer i pričvrstite novi pomoću čičak trake. Veoma nežno čišćenje svih površina poput automobila, motocikala, prikolica, roletni, žaluzina, zimske bašte, baštenskih ukrasa i nameštaja. Prikladan za sve kompresorske čistače Kärcher klase K2–K7.

Obeležja i prednosti
3 u 1
  • Brza zamena sunđera
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 335 x 145 x 50
Područja primene
  • Vozila
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Zimske bašte
  • Motocikli i skuteri
  • Roletne
  • Igračke za baštu
  • Mobilne kućice