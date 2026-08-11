Zamenski sunđer za univerzalni sunđer za čišćenje
Zamenski univerzalni sunđer za čišćenje. Da biste zamenili sunđer, samo skinite stari i namestite novi pomoću čičak trake.
Zamenski sunđer za univerzalni sunđer za čišćenje. Jednostavno skinite stari sunđer i pričvrstite novi pomoću čičak trake. Veoma nežno čišćenje svih površina poput automobila, motocikala, prikolica, roletni, žaluzina, zimske bašte, baštenskih ukrasa i nameštaja. Prikladan za sve kompresorske čistače Kärcher klase K2–K7.
Obeležja i prednosti
3 u 1
- Brza zamena sunđera
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|335 x 145 x 50
Područja primene
- Vozila
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Zimske bašte
- Motocikli i skuteri
- Roletne
- Igračke za baštu
- Mobilne kućice