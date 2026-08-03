Zamenski umetak za EDI 4
Rotirajući disk za električni strugač leda EDI 4 s robusnim plastičnim oštricama uklanja i najtvrđi led s prozora automobila.
Rotirajući disk za električni strugač leda EDI 4 uklanja led sa prozora automobila brzo i lako. Zamena diska je laka - bez alata, gotovo za sekund. Novoosmišljeni disk strugača ima pet oštrica, radna buka je tokom skidanja leda za oko 4 dB (A) niža nego kod prethodne verzije.
Obeležja i prednosti
Rotirajući disk strugača s robusnim plastičnim oštricama
- Rotirajući disk strugača, napravljen od plastike otporne na udarce, uklanja i najtvrđi led s prozora automobila brzo i bez napora.
Zamena diska bez alata
- Ploča za skidanje može da se zameni brzo i jednostavno bez alata.
Smanjena jačina buke
- Novoosmišljeni disk strugača proizvodi buku koja je za oko 4 dB (A) niža u poređenju s prethodnom verzijom sa šest oštrica.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|109 x 109 x 16
Područja primene
- Automobilska stakla