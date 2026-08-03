Rotirajući disk za električni strugač leda EDI 4 uklanja led sa prozora automobila brzo i lako. Zamena diska je laka - bez alata, gotovo za sekund. Novoosmišljeni disk strugača ima pet oštrica, radna buka je tokom skidanja leda za oko 4 dB (A) niža nego kod prethodne verzije.