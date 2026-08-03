Zamenski umetak za EDI 4

Rotirajući disk za električni strugač leda EDI 4 s robusnim plastičnim oštricama uklanja i najtvrđi led s prozora automobila.

Rotirajući disk za električni strugač leda EDI 4 uklanja led sa prozora automobila brzo i lako. Zamena diska je laka - bez alata, gotovo za sekund. Novoosmišljeni disk strugača ima pet oštrica, radna buka je tokom skidanja leda za oko 4 dB (A) niža nego kod prethodne verzije.

Obeležja i prednosti
Rotirajući disk strugača s robusnim plastičnim oštricama
  • Rotirajući disk strugača, napravljen od plastike otporne na udarce, uklanja i najtvrđi led s prozora automobila brzo i bez napora.
Zamena diska bez alata
  • Ploča za skidanje može da se zameni brzo i jednostavno bez alata.
Smanjena jačina buke
  • Novoosmišljeni disk strugača proizvodi buku koja je za oko 4 dB (A) niža u poređenju s prethodnom verzijom sa šest oštrica.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 109 x 109 x 16
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Automobilska stakla