Zaštita od rada na suvo
Zaštita od rada na suvo štiti baštensku pumpu, potapajuću potisnu pumpu i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva od oštećenja. Ako kroz pumpu ne protiče voda, usledi automatsko isključivanje.
Osiguranje od rada pumpe na suvo štiti pumpe od oštećenja usled nestanka vode. Ako kroz pumpu ne protiče voda, usledi automatsko isključivanje. Sigurna zaštita baštenskih pumpi, potapajućih potisnih pumpi i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva vodom od rada na suvo. Zaštita od rada na suvo ima priključni navoj (33,3 mm).
Obeležja i prednosti
Zaštita od rada na suvo
- Ako kroz pumpu ne teče voda, jer je npr. prazan rezervoar za vodu, pumpa se automatski isključuje i tako je zaštićena od oštećenja.
- Posebno je podesna za vodosnabdevanje domaćinstva, kako bi rezervoar za vodu mogao automatski da se kontroliše.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|0,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|135 x 100 x 197
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.