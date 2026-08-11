Osiguranje od rada pumpe na suvo štiti pumpe od oštećenja usled nestanka vode. Ako kroz pumpu ne protiče voda, usledi automatsko isključivanje. Sigurna zaštita baštenskih pumpi, potapajućih potisnih pumpi i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva vodom od rada na suvo. Zaštita od rada na suvo ima priključni navoj (33,3 mm).