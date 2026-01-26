Performanse koje impresioniraju: WV 4-4 Plus čistač prozora impresionira zamenjivom baterijom za beskrajno vreme rada bez prekida, LED indikatorom statusa baterije, kao i inovativnom silikonskom oštricom, koja omogućava čišćenje prozora sve do ivice poda. Pametna kombinacija boce sa raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana, kao i usisna funkcija usisivača za prozore, garantuju svetlucanje prozora - bez ikakvih mrlja i ostataka. Sve ostale glatke površine se takođe lako čiste. Čišćenje prozora ergonomskim Kärcher akumulatorskim usisivačem za prozore WV 4-4 Plus je posebno higijensko, jer ne dolazi u direktan kontakt sa prljavom vodom kada se rezervoar isprazni i očisti. Zamenljiva baterija 4V Kärcher Battery Power nije uključena u obim isporuke. Kompatibilan sa svim uređajima na 4 V Kärcher Battery Power platformi.