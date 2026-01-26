Usisivač za prozore WV 4-4 Plus
Čistač prozora sa inovativnim silikonskim nožem impresionira svojom svestranošću i beskrajnim vremenom rada. 4V Kärcher Battery Power baterija i punjač baterija nisu uključeni.
Performanse koje impresioniraju: WV 4-4 Plus čistač prozora impresionira zamenjivom baterijom za beskrajno vreme rada bez prekida, LED indikatorom statusa baterije, kao i inovativnom silikonskom oštricom, koja omogućava čišćenje prozora sve do ivice poda. Pametna kombinacija boce sa raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana, kao i usisna funkcija usisivača za prozore, garantuju svetlucanje prozora - bez ikakvih mrlja i ostataka. Sve ostale glatke površine se takođe lako čiste. Čišćenje prozora ergonomskim Kärcher akumulatorskim usisivačem za prozore WV 4-4 Plus je posebno higijensko, jer ne dolazi u direktan kontakt sa prljavom vodom kada se rezervoar isprazni i očisti. Zamenljiva baterija 4V Kärcher Battery Power nije uključena u obim isporuke. Kompatibilan sa svim uređajima na 4 V Kärcher Battery Power platformi.
Obeležja i prednosti
4 V Kärcher Battery Power Zamenljiva baterija dostupna kao poseban dodatakMaksimalna fleksibilnost i produženo vreme rada zahvaljujući dodatnoj bateriji. Dugotrajan, siguran i moćan zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama. Kompatibilan sa svim 4V Kärcher Battery Power uređajima.
Oštrica brisača sa tehnologijom tečnog silikonaInovativna dugačka brisača za čišćenje čini čišćenje još fleksibilnijim.
LED indikator vremena rada3 LED diode pokazuju trenutni status punjenja uređaja.
Higijensko i brzo pražnjenje rezervoara
- Lako ispraznite i očistite rezervoar za prljavu vodu bez kontakta sa vodom ili prljavštinom.
Prijatno tiho
- Tihi rad Usisivača prozora čini rad još prijatnijim.
Original
- Originalni Kärcher kvalitet od izumitelja usisivača za prozore.
Tri puta brže
- Čišćenje prozora je tri puta brže sa usisivačem za prozore na baterije.
Rezultat bez kapanja i bez tragova linija
- Dosadno okapanje je prošlost zahvaljujući električnom usisu vode.
Mnogostrukost primene
- Pogodan za sve glatke površine kao što su pločice, ogledala ili tuš kabine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|4 V platforma za baterije
|Radna širina vakuum nastavka (mm)
|280
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml)
|150
|Napon (V)
|nominalno 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Kapacitet baterije (Ah)
|2,5
|Broj potrebnih baterija (Kom)
|1
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|cca. 120 (2,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|cca. 40 (2,5 Ah)
|Boja
|bela
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|133 x 281 x 311
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Boca s raspršivačem Extra s navlakom za brisanje od mikrovlakana
- Deterdžent: 20 ml
Videos
Područja primene
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Stakleni stolovi
- Zidne pločice
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.