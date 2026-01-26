Usisivač za prozore WV 4-4 Plus

Čistač prozora sa inovativnim silikonskim nožem impresionira svojom svestranošću i beskrajnim vremenom rada. 4V Kärcher Battery Power baterija i punjač baterija nisu uključeni.

Performanse koje impresioniraju: WV 4-4 Plus čistač prozora impresionira zamenjivom baterijom za beskrajno vreme rada bez prekida, LED indikatorom statusa baterije, kao i inovativnom silikonskom oštricom, koja omogućava čišćenje prozora sve do ivice poda. Pametna kombinacija boce sa raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana, kao i usisna funkcija usisivača za prozore, garantuju svetlucanje prozora - bez ikakvih mrlja i ostataka. Sve ostale glatke površine se takođe lako čiste. Čišćenje prozora ergonomskim Kärcher akumulatorskim usisivačem za prozore WV 4-4 Plus je posebno higijensko, jer ne dolazi u direktan kontakt sa prljavom vodom kada se rezervoar isprazni i očisti. Zamenljiva baterija 4V Kärcher Battery Power nije uključena u obim isporuke. Kompatibilan sa svim uređajima na 4 V Kärcher Battery Power platformi.

Obeležja i prednosti
Usisivač za prozore WV 4-4 Plus: 4 V Kärcher Battery Power Zamenljiva baterija dostupna kao poseban dodatak
4 V Kärcher Battery Power Zamenljiva baterija dostupna kao poseban dodatak
Maksimalna fleksibilnost i produženo vreme rada zahvaljujući dodatnoj bateriji. Dugotrajan, siguran i moćan zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama. Kompatibilan sa svim 4V Kärcher Battery Power uređajima.
Usisivač za prozore WV 4-4 Plus: Oštrica brisača sa tehnologijom tečnog silikona
Oštrica brisača sa tehnologijom tečnog silikona
Inovativna dugačka brisača za čišćenje čini čišćenje još fleksibilnijim.
Usisivač za prozore WV 4-4 Plus: LED indikator vremena rada
LED indikator vremena rada
3 LED diode pokazuju trenutni status punjenja uređaja.
Higijensko i brzo pražnjenje rezervoara
  • Lako ispraznite i očistite rezervoar za prljavu vodu bez kontakta sa vodom ili prljavštinom.
Prijatno tiho
  • Tihi rad Usisivača prozora čini rad još prijatnijim.
Original
  • Originalni Kärcher kvalitet od izumitelja usisivača za prozore.
Tri puta brže
  • Čišćenje prozora je tri puta brže sa usisivačem za prozore na baterije.
Rezultat bez kapanja i bez tragova linija
  • Dosadno okapanje je prošlost zahvaljujući električnom usisu vode. ​
Mnogostrukost primene
  • Pogodan za sve glatke površine kao što su pločice, ogledala ili tuš kabine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma 4 V platforma za baterije
Radna širina vakuum nastavka (mm) 280
Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml) 150
Napon (V) nominalno 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Kapacitet baterije (Ah) 2,5
Broj potrebnih baterija (Kom) 1
Učinak po punjenju baterije (m²) cca. 120 (2,5 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) cca. 40 (2,5 Ah)
Boja bela
Težina sa ambalažom (kg) 1,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 133 x 281 x 311

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Boca s raspršivačem Extra s navlakom za brisanje od mikrovlakana
  • Deterdžent: 20 ml
Videos
Područja primene
  • Glatke površine
  • Prozori i staklene površine
  • Ogledala
  • Pločice
  • Stakleni stolovi
  • Zidne pločice
Pribor
Sredstva za čišćenje
