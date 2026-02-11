Preciznost koja ostavlja utisak: uz pomoć sečiva za travu širine 8 cm, naše lagane baterijske makaze za travu i žbunje GSH 2 Plus sa integrisanom baterijom omogućavaju vam da lako uredite ivice travnjaka pored staza, oko cvetnih leja ili uz terasu. Za oblikovanje baštenskog žbunja koristi se precizno sečivo dužine 11 cm, a dodatne prednosti uključuju brzu zamenu sečiva bez upotrebe alata pritiskom na dugme, omču na sečivu za žbunje koja štedi prostor pri odlaganju, kao i teleskopsku dršku kao opcioni pribor (nije uključena u obim isporuke) za udobno košenje ivica travnjaka.