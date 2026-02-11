Makaze za travu i grmlje GSH 2 Plus
Preciznost koja inspiriše: Uz baterijske 2-u-1 makaze za travu i žbunje, možete urediti ivice travnjaka i orezati žbunje u tren oka!
Preciznost koja ostavlja utisak: uz pomoć sečiva za travu širine 8 cm, naše lagane baterijske makaze za travu i žbunje GSH 2 Plus sa integrisanom baterijom omogućavaju vam da lako uredite ivice travnjaka pored staza, oko cvetnih leja ili uz terasu. Za oblikovanje baštenskog žbunja koristi se precizno sečivo dužine 11 cm, a dodatne prednosti uključuju brzu zamenu sečiva bez upotrebe alata pritiskom na dugme, omču na sečivu za žbunje koja štedi prostor pri odlaganju, kao i teleskopsku dršku kao opcioni pribor (nije uključena u obim isporuke) za udobno košenje ivica travnjaka.
Obeležja i prednosti
Zamena sečiva bez alataPrebacivanje između sečiva za travu i žbunje je jednostavno zahvaljujući sistemu za brzu zamenu.
Laserski sečeno dijamantski brušeno sečivoDaje precizne rezultate.
Ergonomski dizajn ručkeZa udoban hvat čak i tokom dužeg rada.
Držač za omču
- Za skladištenje koje štedi prostor.
Bezbednosni prekidač
- Sprečava nenamerno pokretanje makaza za travu i žbunje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Dužina reza noža za žbunje (cm)
|11
|Razmak između zubaca na nožu za žbunje (mm)
|8
|Širina otkosa noža za travu (cm)
|8
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Napon baterije (V)
|3,6
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije – sečenje žbunja * (m)
|max. 400
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije – sečenje trave (m)
|max. 500
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 50
|Vreme punjenja baterije (min)
|155
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|0,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|392 x 81 x 132
* dužnih metara, dužina noža /
** Primena sa nožem za travu
Oprema
- Nož za žbunje
- Nož za travu
- Kuka za vešanje
- Štitnik za nož
Područja primene
- Ivice travnjaka
- Žbunje
Pribor
