Makaze za travu i grmlje GSH 2 Plus

Preciznost koja inspiriše: Uz baterijske 2-u-1 makaze za travu i žbunje, možete urediti ivice travnjaka i orezati žbunje u tren oka!

Preciznost koja ostavlja utisak: uz pomoć sečiva za travu širine 8 cm, naše lagane baterijske makaze za travu i žbunje GSH 2 Plus sa integrisanom baterijom omogućavaju vam da lako uredite ivice travnjaka pored staza, oko cvetnih leja ili uz terasu. Za oblikovanje baštenskog žbunja koristi se precizno sečivo dužine 11 cm, a dodatne prednosti uključuju brzu zamenu sečiva bez upotrebe alata pritiskom na dugme, omču na sečivu za žbunje koja štedi prostor pri odlaganju, kao i teleskopsku dršku kao opcioni pribor (nije uključena u obim isporuke) za udobno košenje ivica travnjaka.

Obeležja i prednosti
Makaze za travu i grmlje GSH 2 Plus: Zamena sečiva bez alata
Zamena sečiva bez alata
Prebacivanje između sečiva za travu i žbunje je jednostavno zahvaljujući sistemu za brzu zamenu.
Makaze za travu i grmlje GSH 2 Plus: Laserski sečeno dijamantski brušeno sečivo
Laserski sečeno dijamantski brušeno sečivo
Daje precizne rezultate.
Makaze za travu i grmlje GSH 2 Plus: Ergonomski dizajn ručke
Ergonomski dizajn ručke
Za udoban hvat čak i tokom dužeg rada.
Držač za omču
  • Za skladištenje koje štedi prostor.
Bezbednosni prekidač
  • Sprečava nenamerno pokretanje makaza za travu i žbunje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Dužina reza noža za žbunje (cm) 11
Razmak između zubaca na nožu za žbunje (mm) 8
Širina otkosa noža za travu (cm) 8
Tip baterije Litijum-jonska baterija
Napon baterije (V) 3,6
Snaga po punjenju akumulatorske baterije – sečenje žbunja * (m) max. 400
Snaga po punjenju akumulatorske baterije – sečenje trave (m) max. 500
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 50
Vreme punjenja baterije (min) 155
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 0,6
Težina sa ambalažom (kg) 1,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 392 x 81 x 132

* dužnih metara, dužina noža /
** Primena sa nožem za travu

Oprema

  • Nož za žbunje
  • Nož za travu
  • Kuka za vešanje
  • Štitnik za nož
Područja primene
  • Ivice travnjaka
  • Žbunje
Pribor
