Čišćenje toaleta kućnim sredstvima

Alternativno, toalet se takođe može očistiti raznim kućnim sredstvima. Prašak za pranje je posebno popularan izbor, koji veoma dobro deluje protiv kamenca i urina zahvaljujući integrisanom sredstvu za omekšavanje vode i izbeljivanje. Da biste to uradili, jednostavno pospite unutrašnjost toaleta praškom za pranje veša, ostavite da deluje oko 15 minuta, a zatim ga očistite četkom za toalet. Na kraju, isperite ga i vaš toalet će zasijati kao nov.

Još jedan popularan kućni lek je kombinacija sirćeta i sode bikarbone. Da biste to iskoristili, sipajte pola litra sirćeta i 2–3 kašike sode bikarbone u toalet i rasporedite okolo. Alternativno, možete koristiti 100 ml sirćetne esencije ili praška za pecivo umesto sode bikarbone. Ostavite smešu da deluje oko 15 minuta, a zatim istrljajte četkom da uklonite kamenac i kamenac urina. Takođe se mogu koristiti kola ili pločice za čišćenje proteza; međutim, moraćete da ostavite ove kućne lekove da deluju oko 30 minuta.