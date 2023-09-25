Čišćenje toaleta

Čišćenje toaleta
Čist toalet je nešto što mnogi ljudi smatraju osnovnom potrepštinom, ali čišćenje je jedan od najmanje popularnih kućnih poslova. Uz pravilnu proceduru i nekoliko saveta, vaš toalet će za kratko vreme ponovo biti čist i higijenski.
Tipična prljavština: naslage kamenca i kamenac urina
Kao što je slučaj na mnogim drugim mestima u kupatilu, naslage kamenca se vremenom nakupljaju iu toaletima. Najizazovniji aspekt je ono što je poznato kao kamenac urina, koji se formira od kamenca i urina. Kamenac urina se formira prvenstveno oko ivice toaleta i tamo gde se površina toaleta savija. Ostale čestice prljavštine i bakterije mogu se lako skupiti na teksturiranoj površini naslaga, što rezultira žuto-smeđim mrljama. Male naslage se mogu fizički ukloniti četkom. Ako redovno koristite toaletnu četku, idealno svaki put kada se koristi toalet, tvrdokorni kamenac urina se obično neće formirati. Ovo je posebno važno za vodu koja sadrži kamenac.
Koji deterdžent pomaže kod kamenca i urina?
IAko se naslage i dalje stvaraju uprkos redovnom fizičkom čišćenju, potrebno ih je ukloniti odgovarajućim deterdžentom. Kamenac i kamenac urina doprinose mineralnoj kontaminaciji i mogu se rešiti upotrebom kiselinski deterdženti (sa pH < 7). Komercijalno dostupno sredstvo za čišćenje VC-a stoga ima posebno nizak pH, što znači da je veoma kiselo. Prvo nanesite deterdžent i ostavite da deluje prema uputstvima proizvođača. Zatim dobro izribajte četkom – fizičko kretanje čekinja pomaže u uklanjanju tvrdokornih naslaga. Na kraju, isperite nekoliko puta dok se deterdžent i prljavština potpuno ne uklone.
Savet
Obavezno podignite poklopac i sedište toaleta dok čistite kako biste izbegli neželjeno prskanje.
Čišćenje toaleta kućnim sredstvima
Alternativno, toalet se takođe može očistiti raznim kućnim sredstvima. Prašak za pranje je posebno popularan izbor, koji veoma dobro deluje protiv kamenca i urina zahvaljujući integrisanom sredstvu za omekšavanje vode i izbeljivanje. Da biste to uradili, jednostavno pospite unutrašnjost toaleta praškom za pranje veša, ostavite da deluje oko 15 minuta, a zatim ga očistite četkom za toalet. Na kraju, isperite ga i vaš toalet će zasijati kao nov.
Još jedan popularan kućni lek je kombinacija sirćeta i sode bikarbone. Da biste to iskoristili, sipajte pola litra sirćeta i 2–3 kašike sode bikarbone u toalet i rasporedite okolo. Alternativno, možete koristiti 100 ml sirćetne esencije ili praška za pecivo umesto sode bikarbone. Ostavite smešu da deluje oko 15 minuta, a zatim istrljajte četkom da uklonite kamenac i kamenac urina. Takođe se mogu koristiti kola ili pločice za čišćenje proteza; međutim, moraćete da ostavite ove kućne lekove da deluju oko 30 minuta.
Blaga sredstva za čišćenje su dovoljna za spoljašnjost
Brisanje spoljne površine vlažnom krpom i blagim deterdžentom dovoljno je da očistite spoljašnju stranu VC šolje, a isto važi i za VC dasku i poklopac. Kada to radite, trebalo bi da izbegavate ribanje, kao i sredstva za čišćenje koja sadrže hlor ili kiseline – oni često izazivaju žutu promenu boje ili pričvršćuju farbu na sedište. Do promene boje dolazi i zbog naslaga kamenca i kamenca urina. Ovde samo redovno čišćenje pomaže da sedište ostane čisto na duži rok.
Sprečavanje začepljenja toaleta
Ostatke hrane, kosu i higijenske uloške ne treba odlagati u toalet jer mogu lako začepiti odvod. Papirne maramice i kuhinjske krpe ne treba bacati u toalet jer se, za razliku od toalet papira, ne rastvaraju u vodi. Ako je odvod začepljen, biće vam potreban klip ili vodoinstalaterska zmija. U najgorem slučaju, moraćete da se oslonite na skupu pomoć profesionalca.