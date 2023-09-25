Saveti za čišćenje namenjeni vlasnicima kućnih ljubimaca
Kućni ljubimci unose život u dom. Potrebni su nam, brinemo o njima i, najvažnije, volimo ih. Lako se previdi količina posla koju moramo da obavimo u pogledu čišćenja, jer ljubimci ne samo što unose više prljavštine, već se ona raznosi brže i po većoj površini u domu. Uz nekoliko saveta i trikova vaš će dom i vaš ljubimac uvek biti čisti i uredni.
Dodatno čišćenje oko kuće
Pas ostavlja blatnjave otiske šapa na sveže obrisanom podu? Mačka voli da raznosi hranu izvan posude s hranom? Morsko prase trčkara kavezom i pritom razbacuje dlake po kući? Dobro došli u domaćinstvo s kućnim ljubimcima. Kada čuvamo ljubimca, neizbežno je dodatno čišćenje oko kuće zbog više prljavštine, alergena i mogućih uzročnika bolesti. Zato redovnim i temeljnim čišćenjem kaveza, ptičarnika i drugih omiljenih mesta naših ljubimaca osiguravamo čistoću, higijenu i zaštitu zdravlja, kako za sebe, tako i za ljubimca. Čišćenje je umnogome slično drugim poslovima po kući: oprobani načini najčešće su delotvorni i prikladni, ali odgovarajuća tehnologija može da nam olakša posao i učini ga praktičnijim.
Češće međučišćenje
Život sa psom, mačkom, morskim prasetom ili zecom u kući znači da veliko čišćenje jednom u nedelju dana ili jednom u dve nedelje obično nije dovoljno. Zbog životinjske dlake, ostataka hrane, unete prljavština, pa čak i manjih nezgoda tokom dresure češće ćete posezati za uređajima za čišćenje. Treba odvojiti dovoljno vremena tokom dana za obavljanje ovih poslova. Veliki deo prljavštine ograničen je na određeno područje. Prljavština uneta spolja obično se nakuplja u prostoru ulaza, seno oko kućice za zečeve, a posip za mačke oko posude kada mačka ode ili kopa šapama.
U tim slučajevima korisno je držati đubrovnik i četku u blizini. Priručni akumulatorski usisivač, robot usisivač, akumulatorski ručni usisivač ili lagana akumulatorska metla još bolje obavljaju posao, uklanjajući prašinu očas posla u mnogim situacijama.
Uklanjanje životinjske dlake
Životinjska dlaka najneprijatnija je kada dođe u neposredan kontakt s ljudima, npr. na sofi. Valjak za čišćenje dlaka koristan je za tapacirani nameštaj. Ipak, akumulatorska četka praktična je za čišćenje životinjske dlake koja se neretko uporno zadržava na tepisima i stazama. Njene rotirajuće četke izuzetno delotvorno uklanjaju pseću i mačju dlaku s tekstilnih podnih obloga. Valjkasta četka sa mrežastim naglavkom jednostavno se i pouzdano čisti nakon toga. Uklanjanjem naglavka skidaju se dlake sa četke. Kako biste na prvom mestu smanjili količinu dlake koja dospeva na pod ili nameštaj, redovno iščetkavajte životinje s kojima delite dom.
Lak i siguran način da skidanje dlaka s odeće, omiljenih prekrivača i sličnih artikala jeste upotreba sušilice. Ako nemate valjak za čišćenje dlake pri ruci, komadom lepljive trake možete da uklonite dlaku s odeće i tapacira.
Za tapacirani nameštaj ili ležajeve za ljubimce na raspolaganju su posebni dodaci za akumulatorske usisivače, npr. turbo mlaznice kada želite da uklonite životinjsku dlaku sa tekstilnih površina.
Higijensko čišćenje
Ako držite životinju u kući, posebno je važno da izaberete odgovarajuće sredstvo za čišćenje. Vaši četvoronogi prijatelji mogu doći u kontakt s ostacima sredstva na podu i drugim površinama tokom jela ili igre. Mnogi kućni ljubimci osetljivi su na njih. Čak i njihov miris može izazvati probleme osetljivom čulu njuha. Alternativa je upotreba paročistača za redovno čišćenje podova poput parketa, laminata, kamena ili keramičkih pločica, za šta vam ne trebaju nikakva hemijska sredstva. Vrela para i fizičko čišćenje pomoću pribora za odeću i četki osigurava dubinsku čistoću. Ovo je posebno važno oko mesta za hranjenje.
Otisci njuške i šapa na staklu i drugim glatkim površinama
Olizani prozori i otisci njuške i šapa na staklu i drugim glatkim površinama deo su svakodnevice vlasnika pasa i mačaka. Brisanje ovih neurednih ostataka može iziskivati puno vremena. Usisivač za prozore predstavlja praktično rešenje za to. Naprskajte rastvor sredstva za čišćenje i ravnomerno ga nanesite pomoću krpe od mikrovlakana na boci sa raspršivačem. Zatim usisivačem za prozore usisajte celu površinu u jednom potezu i osušite je krpom od mikrovlakana i gledajte kako nestaju tragovi šapa.
Ako su se ostaci pljuvačke već sasušili i ne žele da se skinu s ogledala, uz vibrirajući akumulatorski brisač očistićete uprljana mesta bez po muke.
Čišćenje otirača
Za mačke koje žive napolju, a pogotovo za pse, ne postoji loše vreme, oni moraju da udahnu svež vazduh svakog dana. Međutim, ako je napolju sve mokro i blatnjavo, ta nečistoća neizbežno će završiti u kući kasnije. Možete da očistite krupnu prljavštinu iz psećih šapa u hodniku ili ih odmah ubaciti pod tuš i osušiti. Mačke vam to najčešće neće dopustiti. Tu nastupaju hvatači nečistoće. Najčešće je dovoljno postaviti otirače ispred ulaznih vrata preko kojih vaš četvoronogi prijatelj mora da pređe. On će zadržati većinu prljavštine, čak i pre nego što šape ostave otiske na vratima.
Ako tragovi šapa svejedno dospeju na tvrde podove ili pločice, možete ih lako ukloniti sredstvom za čišćenje podova.
Kada napolju pada kiša, nije neobično zateći otiske mačjih i psećih šapa na tepisima i tapaciru. Ipak, nema razloga za strah, ne morate žuriti da obrišete blatnjave tragove. Ostavite ih da se osuše, zatim uklonite krupnu nečistoću i vodom očistite tragove na tkanini. Ako se ispostavi da je prljavština tvrdokorna, čistač sa raspršivanjem i ekstrakcijom takođe se može koristiti za čišćenje tepiha i tapacira.
Posip za mačke? Nikakav problem
Mačke zakopavaju svoje poslove čak i u posipu u kući. U zavisnosti od temperamenta i upornosti vaše mačke, granule posipa mogu biti razbacane po celoj posudi. Male granule lako ćete pokupiti akumulatorskom četkom ili usisivačem bez mnogo napora. S obzirom na to da granule mogu lako ogrebati pod ako se slučajno nagaze, ovo je i posebno preporučljivo.
Ako želite da sprečite raznošenje posipa svuda po sobi, postavite posudu s rubom koji dosta štrči ka unutra. Ovo je veoma pouzdan način da osigurate da posip ostane u posudi.