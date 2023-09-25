Saveti za čišćenje namenjeni vlasnicima kućnih ljubimaca

Uklanjanje životinjske dlake

Životinjska dlaka najneprijatnija je kada dođe u neposredan kontakt s ljudima, npr. na sofi. Valjak za čišćenje dlaka koristan je za tapacirani nameštaj. Ipak, akumulatorska četka praktična je za čišćenje životinjske dlake koja se neretko uporno zadržava na tepisima i stazama. Njene rotirajuće četke izuzetno delotvorno uklanjaju pseću i mačju dlaku s tekstilnih podnih obloga. Valjkasta četka sa mrežastim naglavkom jednostavno se i pouzdano čisti nakon toga. Uklanjanjem naglavka skidaju se dlake sa četke. Kako biste na prvom mestu smanjili količinu dlake koja dospeva na pod ili nameštaj, redovno iščetkavajte životinje s kojima delite dom.

Lak i siguran način da skidanje dlaka s odeće, omiljenih prekrivača i sličnih artikala jeste upotreba sušilice. Ako nemate valjak za čišćenje dlake pri ruci, komadom lepljive trake možete da uklonite dlaku s odeće i tapacira.

Za tapacirani nameštaj ili ležajeve za ljubimce na raspolaganju su posebni dodaci za akumulatorske usisivače, npr. turbo mlaznice kada želite da uklonite životinjsku dlaku sa tekstilnih površina.