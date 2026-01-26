Utičnica sa automatikom u/isključivanja za rad sa električnim alatima Prljavština, koja nastaje prilikom struganja, testerisanja ili brušenja, se direktno usisava. Usisivač se automatski uključuje odn. isključuje preko električnog alata. Prljavština, koja nastaje prilikom struganja, testerisanja ili brušenja, se direktno usisava. Usisivač se automatski uključuje odn. isključuje preko električnog alata.

Izvanredno čišćenje filtera Jaki impulsni udari vazduha prenose pritiskom na dugme prljavštinu iz filtera u rezervoar. Snaga usisavanja je brzo uspostavljena. Jaki impulsni udari vazduha prenose pritiskom na dugme prljavštinu iz filtera u rezervoar. Snaga usisavanja je brzo uspostavljena.