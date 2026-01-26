Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 5/6 25L 2,2m 8m P st *EU
Obeležja i prednosti
Utičnica sa automatikom u/isključivanja za rad sa električnim alatimaPrljavština, koja nastaje prilikom struganja, testerisanja ili brušenja, se direktno usisava. Usisivač se automatski uključuje odn. isključuje preko električnog alata.
Izvanredno čišćenje filteraJaki impulsni udari vazduha prenose pritiskom na dugme prljavštinu iz filtera u rezervoar. Snaga usisavanja je brzo uspostavljena.
Patentirana tehnika skidanja filteraNajjednostavnije vađenje filtera za nekoliko sekundi otvaranjem kasete za prljavštinu - u potpunosi bez kontakta sa prljavštinom. Za suvo i mokro usisavanje bez zamene filtera.
Odlaganje creva na glavi uređaja
- Crevo se može odložiti na način kojim se štedi prostor, kačenjem na glavi mašine.
- Intuitivni bezbednosni mehanizam za levoruke i desnoruke korisnike.
Praktično odlaganje kabla i pribora
- Bezbedno i pristupačno mesto za odlaganje pribora uz uštedu prostora.
- Kabl za napajanje se bezbedno može odložiti korišćenjem integrisanih kablovskih kuka.
Praktična funkcija duvanja
- Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja.
- Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. iz leja sa šljunkom.
- Nežno čišćenje osetljivih površina ili složenih predmeta.
Filterska vrećica od netkanog tekstila
- Troslojni netkani tekstil, izuzetno otporan na cepanje.
- Za duže trajanje usisne snage i izvanredno zadržavanje prašine.
Skidiva drška
- Nudi mogućnost, da se različite mlaznice stave direktno na crevo za usisavanje.
- Za najjednostavnije usisavanje takođe i na najužim prostorima.
Praktičan položaj za odlaganje
- Kod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice.
Uređaj, usisno crevo i podna mlaznica optimalno su međusobno koordinisani
- Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini.
- Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|1200
|Nominalna snaga ugrađene utičnice (W)
|min. 100 - max. 2100
|Usisna snaga (W)
|280
|Usisavanje (mbar)
|max. 260
|Protok vazduha (l/s)
|max. 70
|Zapremina posude (l)
|25
|Materijal posude
|Plastika
|Boja komponenti
|Glava uređaja žuta Posuda žuta Bamper uređaja žuta
|Priključni kabl (m)
|5
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|73
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|8,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|418 x 382 x 653
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2.2 m
- Tip usisnog creva: sa savijenom drškom
- Materijal usisnog creva: Plastika
- Ručka koja može da se skine, s elektrostatičkom zaštitom
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 0.5 m
- Nominalni prečnik usisnih cevi: 35 mm
- Materijal usisnih cevi: Plastika
- Usisna dizna za mokro/suvo usisavanje: Preklopno
- Uski nastavak
- Adapter za priključivanje električnog alata
- Ravni plisirani filter: 1 Kom, Celuloza
- Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom, Troslojni
Oprema
- Utičnica sa automatskim on/off prekidačem
- Funkcija čišćenja filtera
- Obrtni prekidač (uklj./isklj.)
- Upravljanje snagom
- Funkcija duvanja
- Srednji parkirni položaj ručke na glavi uređaja
- Odlaganje creva na glavi uređaja
- Pretinci za odlaganje za male delove
- Komforna 3 u 1 drška
- Kuka za kabl
- Parking pozicija
- Čuvanje pribora na uređaju
- Čvrst odbojnik
- Točkovi bez kočnice: 5 Kom
Područja primene
- Servisna radionica
- Renoviranje
- Unutrašnjost vozila
- Garaža
- Terasa
- Tečnosti
- Podrum
- Prostorija za hobi
- Ulazni sektor
Pribor
