Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 5/6 25L 2,2m 8m P st *EU

Obeležja i prednosti
Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 5/6 25L 2,2m 8m P st *EU: Utičnica sa automatikom u/isključivanja za rad sa električnim alatima
Utičnica sa automatikom u/isključivanja za rad sa električnim alatima
Prljavština, koja nastaje prilikom struganja, testerisanja ili brušenja, se direktno usisava. Usisivač se automatski uključuje odn. isključuje preko električnog alata.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 5/6 25L 2,2m 8m P st *EU: Izvanredno čišćenje filtera
Izvanredno čišćenje filtera
Jaki impulsni udari vazduha prenose pritiskom na dugme prljavštinu iz filtera u rezervoar. Snaga usisavanja je brzo uspostavljena.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 5/6 25L 2,2m 8m P st *EU: Patentirana tehnika skidanja filtera
Patentirana tehnika skidanja filtera
Najjednostavnije vađenje filtera za nekoliko sekundi otvaranjem kasete za prljavštinu - u potpunosi bez kontakta sa prljavštinom. Za suvo i mokro usisavanje bez zamene filtera.
Odlaganje creva na glavi uređaja
  • Crevo se može odložiti na način kojim se štedi prostor, kačenjem na glavi mašine.
  • Intuitivni bezbednosni mehanizam za levoruke i desnoruke korisnike.
Praktično odlaganje kabla i pribora
  • Bezbedno i pristupačno mesto za odlaganje pribora uz uštedu prostora.
  • Kabl za napajanje se bezbedno može odložiti korišćenjem integrisanih kablovskih kuka.
Praktična funkcija duvanja
  • Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja.
  • Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. iz leja sa šljunkom.
  • Nežno čišćenje osetljivih površina ili složenih predmeta.
Filterska vrećica od netkanog tekstila
  • Troslojni netkani tekstil, izuzetno otporan na cepanje.
  • Za duže trajanje usisne snage i izvanredno zadržavanje prašine.
Skidiva drška
  • Nudi mogućnost, da se različite mlaznice stave direktno na crevo za usisavanje.
  • Za najjednostavnije usisavanje takođe i na najužim prostorima.
Praktičan položaj za odlaganje
  • Kod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice.
Uređaj, usisno crevo i podna mlaznica optimalno su međusobno koordinisani
  • Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini.
  • Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 1200
Nominalna snaga ugrađene utičnice (W) min. 100 - max. 2100
Usisna snaga (W) 280
Usisavanje (mbar) max. 260
Protok vazduha (l/s) max. 70
Zapremina posude (l) 25
Materijal posude Plastika
Boja komponenti Glava uređaja žuta Posuda žuta Bamper uređaja žuta
Priključni kabl (m) 5
Nominalna širina za pribor (mm) 35
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 73
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 8,4
Težina sa ambalažom (kg) 11,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 418 x 382 x 653

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2.2 m
  • Tip usisnog creva: sa savijenom drškom
  • Materijal usisnog creva: Plastika
  • Ručka koja može da se skine, s elektrostatičkom zaštitom
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 0.5 m
  • Nominalni prečnik usisnih cevi: 35 mm
  • Materijal usisnih cevi: Plastika
  • Usisna dizna za mokro/suvo usisavanje: Preklopno
  • Uski nastavak
  • Adapter za priključivanje električnog alata
  • Ravni plisirani filter: 1 Kom, Celuloza
  • Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom, Troslojni

Oprema

  • Utičnica sa automatskim on/off prekidačem
  • Funkcija čišćenja filtera
  • Obrtni prekidač (uklj./isklj.)
  • Upravljanje snagom
  • Funkcija duvanja
  • Srednji parkirni položaj ručke na glavi uređaja
  • Odlaganje creva na glavi uređaja
  • Pretinci za odlaganje za male delove
  • Komforna 3 u 1 drška
  • Kuka za kabl
  • Parking pozicija
  • Čuvanje pribora na uređaju
  • Čvrst odbojnik
  • Točkovi bez kočnice: 5 Kom
Usisivač za mokro i suvo usisavanje WD 5/6 25L 2,2m 8m P st *EU
Videos
Područja primene
  • Servisna radionica
  • Renoviranje
  • Unutrašnjost vozila
  • Garaža
  • Terasa
  • Tečnosti
  • Podrum
  • Prostorija za hobi
  • Ulazni sektor
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.