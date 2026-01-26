Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Flood Box
Karcher SP 22.000 Flood Bok za hitne slučajeve kao što su poplava ili visoka voda: sa pumpom za prljavu vodu, crevom od tkanine i futrolom od grube mreže koja se koristi kao predfilter.
Kada je potrebna brza akcija u slučaju poplave u kući i podrumu, Karcher SP 22.000 Flood Bok je savršeno rešenje za velike količine vode. Kutija sadrži sve potrebne stavke za brzo postavljanje. Sa snažnom pumpom za prljavu vodu SP 22.000 može se ispumpati prljavština do 22.000 l/h. Pumpe mogu da podnesu čestice prljavštine do 20 mm. U slučaju veće kontaminacije, kao što je slučaj sa plavljenjem, kutija se može koristiti kao dodatni predfilter sa svojom grubom mrežicom - čime štiti radno kolo pumpe od začepljenja. Quick Connect priključni navoj omogućava brzo i jednostavno povezivanje creva od tkanine od 1 1/4" u kompletu. Kako stezaljka za crevo ima krilni vijak, spajanje se vrši bez ikakvog alata. Crevo dužine 10 metara je savršeno za transport velike količine vode.Može da se namota i odloži u kutiju radi uštede prostora.
Obeležja i prednosti
Ready-to-use komplet uronjene pumpe
Keramička prstenasta klizna zaptivka
Praktični plastični kofer sa otvorima
Prekidač sa plovkom podesiv po visini
Brzo povezivanje
Predviđeno za prljavu vodu
1 1/4" drenažno crevo
Uklj. spojnicu za crevo od nerđajućeg čelika sa leptirastim vijkom
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
Komforna drška za nošenje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|750
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 22000
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|8
|Pritisak (bar)
|max. 0,8
|Granulacija (mm)
|max. 30
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|35
|Visina preostale vode (mm)
|35
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1 1/2
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|6,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|9,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|230 x 291 x 354
Scope of supply
- Priključni deo za crevo: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
- Uklj. 10 m set platnenog creva (1 ¼")
- Uklj. stegu od nerđajućeg čelika za crevo
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost
- U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
- U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
Područja primene
- Za angažovanje pri poplavama
- Za istakanje vode iz baštenskih jezera
