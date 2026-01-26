Veće količine vode su njihova specijalnost: pumpa za prljavu vodu SP 16.000 Dirt sa maksimalnom snagom od 16.000 l/h pouzdano pumpa prljavu vodu sa česticama prljavštine do 20 mm, na primer, iz baštenskih jezerca ili poplavljenih podruma. U slučaju velike prljavštine, opcioni predfilter štiti od začepljenja. Zaptivanje kliznog prstena poznato iz asortimana Professional je ugrađeno za duži vek trajanja. Potopljena pumpa ima plivajući prekidač za automatsko aktiviranje i deaktiviranje. Plovak je takođe pričvršćen za šinu i može se vertikalno podesiti za pumpanje na niskom nivou. U ručnom režimu može čak ispumpati do nivoa preostale vode od 25 mm. A Quick Connect priključni navoj omogućava brzo i jednostavno povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".