Brzo ispumpajte i prenesite prljavu vodu sa kapacitetom pumpanja do 16.000 l/h: sa robusnom pumpom za prljavu vodu SP 16.000 Dirt sa plivajući prekidač podesiv po visini za fleksibilnost.
Veće količine vode su njihova specijalnost: pumpa za prljavu vodu SP 16.000 Dirt sa maksimalnom snagom od 16.000 l/h pouzdano pumpa prljavu vodu sa česticama prljavštine do 20 mm, na primer, iz baštenskih jezerca ili poplavljenih podruma. U slučaju velike prljavštine, opcioni predfilter štiti od začepljenja. Zaptivanje kliznog prstena poznato iz asortimana Professional je ugrađeno za duži vek trajanja. Potopljena pumpa ima plivajući prekidač za automatsko aktiviranje i deaktiviranje. Plovak je takođe pričvršćen za šinu i može se vertikalno podesiti za pumpanje na niskom nivou. U ručnom režimu može čak ispumpati do nivoa preostale vode od 25 mm. A Quick Connect priključni navoj omogućava brzo i jednostavno povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivkaZa ekstra dugačak radni vek.
Prekidač sa plovkom podesiv po visiniPovećava fleksibilnost pri podešavanju tačke uključivanja i isključivanja pumpi i štiti od zaribavanja.
Brzo povezivanjePriključni navoj za brzo i jednostavno povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" ili G1 priključka.
Predviđeno za prljavu vodu
- Pouzdano istakanje vode sa komadićima prljavštine veličine do 20 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
- Za prekopčavanje na kontinuirani rad.
Komforna drška za nošenje
- Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Robusni predfilter koji se jednostavno postavlja kao pribor
- Štiti pumpu od prevelikog prljanja i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|550
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 16000
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|8
|Pritisak (bar)
|max. 0,8
|Granulacija (mm)
|max. 20
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|25
|Visina preostale vode (mm)
|25
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1 1/2
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Priključni deo za crevo: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost
- U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
- U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
Područja primene
- Za istakanje vode iz baštenskih jezera
- Za angažovanje pri poplavama
Pribor
