Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 5 Dirt

Brzo ispumpajte i prenesite prljavu vodu sa kapacitetom pumpanja do 16.000 l/h: sa robusnom pumpom za prljavu vodu SP 16.000 Dirt sa plivajući prekidač podesiv po visini za fleksibilnost.

Veće količine vode su njihova specijalnost: pumpa za prljavu vodu SP 16.000 Dirt sa maksimalnom snagom od 16.000 l/h pouzdano pumpa prljavu vodu sa česticama prljavštine do 20 mm, na primer, iz baštenskih jezerca ili poplavljenih podruma. U slučaju velike prljavštine, opcioni predfilter štiti od začepljenja. Zaptivanje kliznog prstena poznato iz asortimana Professional je ugrađeno za duži vek trajanja. Potopljena pumpa ima plivajući prekidač za automatsko aktiviranje i deaktiviranje. Plovak je takođe pričvršćen za šinu i može se vertikalno podesiti za pumpanje na niskom nivou. U ručnom režimu može čak ispumpati do nivoa preostale vode od 25 mm. A Quick Connect priključni navoj omogućava brzo i jednostavno povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".

Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivka
Keramička prstenasta klizna zaptivka
Za ekstra dugačak radni vek.
Prekidač sa plovkom podesiv po visini
Prekidač sa plovkom podesiv po visini
Povećava fleksibilnost pri podešavanju tačke uključivanja i isključivanja pumpi i štiti od zaribavanja.
Brzo povezivanje
Brzo povezivanje
Priključni navoj za brzo i jednostavno povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" ili G1 priključka.
Predviđeno za prljavu vodu
  • Pouzdano istakanje vode sa komadićima prljavštine veličine do 20 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
  • Za prekopčavanje na kontinuirani rad.
Komforna drška za nošenje
  • Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Robusni predfilter koji se jednostavno postavlja kao pribor
  • Štiti pumpu od prevelikog prljanja i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola pumpe.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 550
Kapacitet maks. (l/h) < 16000
Transportna temperatura (°C) max. 35
Potisna visina (m) 8
Pritisak (bar) max. 0,8
Granulacija (mm) max. 20
Dubina uranjanja (m) max. 7
Min. preostala voda, ručno (mm) 25
Visina preostale vode (mm) 25
Priključni navoj G1 1/2
Priključni navoj na potisnoj strani Unutrašnji navoj G1 1/2
Priključni kabl (m) 10
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 4,9
Težina sa ambalažom (kg) 5,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 229 x 238 x 303

Scope of supply

  • Priključni deo za crevo: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Oprema

  • Komforna drška za nošenje
  • Brzo priključivanje
  • Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
  • Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost
  • U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
  • U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
  • Keramička prstenasta klizna zaptivka
Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 5 Dirt
Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 5 Dirt
Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 5 Dirt
Područja primene
  • Za istakanje vode iz baštenskih jezera
  • Za angažovanje pri poplavama
Pribor
