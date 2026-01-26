Potapajuća pumpa za prljavu vodu sa ravnim usisom SP 5 Dual
Pumpa do 16.000 l/h čiste i prljave vode: Robusna SP 16.000 Dual potapajuća pumpa sa funkcijom 2-u-1 za prljavu vodu, ravnim sakupljačem od 1mm i plivajućim prekidačem podesivim po visini.
Zahvaljujući funkciji 2-u-1, robusna SP 16,000 Dual potopljena pumpa može se koristiti i za čistu i za prljavu vodu i pouzdano ispumpava prljavu vodu koja sadrži čestice prljavštine do 20 mm u prečniku. Štaviše, varijabilna korpa filtera može se vrlo brzo prebaciti sa postavke za prljavu vodu na ravno usisavanje za rezultate suvog brisanja do 1 mm. Sa maksimalnim kapacitetom od 16.000 l/h, SP 16.000 Dual je savršen za ispumpavanje vode iz poplavljenih podruma, baštenskih jezerca i bazena. Zaptivka sa kliznim prstenom – isprobano i testirano rešenje iz našeg profesionalnog asortimana – osigurava da pumpa ima posebno dug životni vek. Može se automatski uključiti i isključiti preko plivajućeg prekidača. Plovak je takođe pričvršćen za šinu i može se vertikalno podesiti za pumpanje na niskom nivou. Creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" mogu se brzo i jednostavno povezati preko Quick Connect priključnih navoja.
Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivkaZa ekstra dugačak radni vek.
Funkcija 2 u 1Za prljavu vodu i ravan usis do 1 mm. Jednostavnom promenom korpe filtera, izabran je željeni režim.
Prekidač sa plovkom podesiv po visiniPovećava fleksibilnost pri podešavanju tačke uključivanja i isključivanja pumpi i štiti od zaribavanja.
Brzo povezivanje
- Priključni navoj za brzo i jednostavno povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" ili G1 priključka.
Predviđeno za prljavu vodu
- Pouzdano istakanje vode sa komadićima prljavštine veličine do 20 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
- Za prekopčavanje na kontinuirani rad.
Komforna drška za nošenje
- Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|550
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 16000
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|9
|Pritisak (bar)
|max. 0,9
|Granulacija (mm)
|max. 20
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|1
|Visina preostale vode (mm)
|1
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1 1/2
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|5
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|237 x 241 x 279
Scope of supply
- Priključni deo za crevo: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Funkcija 2 u 1
- Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
- U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
- U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
Videos
Područja primene
- Za istakanje vode iz baštenskih jezera
- Za angažovanje pri poplavama
- Za štete izazvane vodom u kući i u podrumu (curenje mašine za pranje veša/ prodor podzemne vode)
- Za istakanje vode iz bazena
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.