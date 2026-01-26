Potapajuća pumpa za prljavu vodu sa ravnim usisom SP 5 Dual

Pumpa do 16.000 l/h čiste i prljave vode: Robusna SP 16.000 Dual potapajuća pumpa sa funkcijom 2-u-1 za prljavu vodu, ravnim sakupljačem od 1mm i plivajućim prekidačem podesivim po visini.

Zahvaljujući funkciji 2-u-1, robusna SP 16,000 Dual potopljena pumpa može se koristiti i za čistu i za prljavu vodu i pouzdano ispumpava prljavu vodu koja sadrži čestice prljavštine do 20 mm u prečniku. Štaviše, varijabilna korpa filtera može se vrlo brzo prebaciti sa postavke za prljavu vodu na ravno usisavanje za rezultate suvog brisanja do 1 mm. Sa maksimalnim kapacitetom od 16.000 l/h, SP 16.000 Dual je savršen za ispumpavanje vode iz poplavljenih podruma, baštenskih jezerca i bazena. Zaptivka sa kliznim prstenom – isprobano i testirano rešenje iz našeg profesionalnog asortimana – osigurava da pumpa ima posebno dug životni vek. Može se automatski uključiti i isključiti preko plivajućeg prekidača. Plovak je takođe pričvršćen za šinu i može se vertikalno podesiti za pumpanje na niskom nivou. Creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" mogu se brzo i jednostavno povezati preko Quick Connect priključnih navoja.

Obeležja i prednosti
Potapajuća pumpa za prljavu vodu sa ravnim usisom SP 5 Dual: Keramička prstenasta klizna zaptivka
Keramička prstenasta klizna zaptivka
Za ekstra dugačak radni vek.
Potapajuća pumpa za prljavu vodu sa ravnim usisom SP 5 Dual: Funkcija 2 u 1
Funkcija 2 u 1
Za prljavu vodu i ravan usis do 1 mm. Jednostavnom promenom korpe filtera, izabran je željeni režim.
Potapajuća pumpa za prljavu vodu sa ravnim usisom SP 5 Dual: Prekidač sa plovkom podesiv po visini
Prekidač sa plovkom podesiv po visini
Povećava fleksibilnost pri podešavanju tačke uključivanja i isključivanja pumpi i štiti od zaribavanja.
Brzo povezivanje
  • Priključni navoj za brzo i jednostavno povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" ili G1 priključka.
Predviđeno za prljavu vodu
  • Pouzdano istakanje vode sa komadićima prljavštine veličine do 20 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
  • Za prekopčavanje na kontinuirani rad.
Komforna drška za nošenje
  • Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 550
Kapacitet maks. (l/h) < 16000
Transportna temperatura (°C) max. 35
Potisna visina (m) 9
Pritisak (bar) max. 0,9
Granulacija (mm) max. 20
Dubina uranjanja (m) max. 7
Min. preostala voda, ručno (mm) 1
Visina preostale vode (mm) 1
Priključni navoj G1 1/2
Priključni navoj na potisnoj strani Unutrašnji navoj G1 1/2
Priključni kabl (m) 10
Napon (V) 230 / 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 5
Težina sa ambalažom (kg) 5,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 237 x 241 x 279

Scope of supply

  • Priključni deo za crevo: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Oprema

  • Komforna drška za nošenje
  • Brzo priključivanje
  • Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
  • Funkcija 2 u 1
  • Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost
  • Keramička prstenasta klizna zaptivka
  • U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
  • U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
Potapajuća pumpa za prljavu vodu sa ravnim usisom SP 5 Dual
Videos
Područja primene
  • Za istakanje vode iz baštenskih jezera
  • Za angažovanje pri poplavama
  • Za štete izazvane vodom u kući i u podrumu (curenje mašine za pranje veša/ prodor podzemne vode)
  • Za istakanje vode iz bazena
Pribor
