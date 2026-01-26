Zahvaljujući funkciji 2-u-1, robusna SP 16,000 Dual potopljena pumpa može se koristiti i za čistu i za prljavu vodu i pouzdano ispumpava prljavu vodu koja sadrži čestice prljavštine do 20 mm u prečniku. Štaviše, varijabilna korpa filtera može se vrlo brzo prebaciti sa postavke za prljavu vodu na ravno usisavanje za rezultate suvog brisanja do 1 mm. Sa maksimalnim kapacitetom od 16.000 l/h, SP 16.000 Dual je savršen za ispumpavanje vode iz poplavljenih podruma, baštenskih jezerca i bazena. Zaptivka sa kliznim prstenom – isprobano i testirano rešenje iz našeg profesionalnog asortimana – osigurava da pumpa ima posebno dug životni vek. Može se automatski uključiti i isključiti preko plivajućeg prekidača. Plovak je takođe pričvršćen za šinu i može se vertikalno podesiti za pumpanje na niskom nivou. Creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" mogu se brzo i jednostavno povezati preko Quick Connect priključnih navoja.