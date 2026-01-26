Kada je potrebna brza akcija u slučaju poplave u kući i podrumu, Karcher SP 16,000 Flood Box je savršeno rešenje za velike količine vode. Kutija sadrži sve potrebne stavke za brzo postavljanje. Sa snažnom pumpom za prljavu vodu SP 16.000 može se ispumpati prljavština do 16.000 l/h. Pumpe mogu da podnesu čestice prljavštine do 20 mm. U slučaju veće kontaminacije, kao što je slučaj sa plavljenjem, kutija se može koristiti kao dodatni predfilter sa svojom grubom mrežicom - čime štiti radno kolo pumpe od začepljenja. Quick Connect priključni navoj omogućava brzo i jednostavno povezivanje creva od tkanine od 1 1/4" u kompletu. Kako stezaljka za crevo ima krilni vijak, spajanje se vrši bez ikakvog alata. Crevo dužine 10 metara je savršeno za transport velike količine vode.Može da se namota i odloži u kutiju radi uštede prostora.