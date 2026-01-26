Najmoćnija potopljena pumpa za čistu vodu kompanije Karcher ispumpava do 17.000 litara čiste do blago kontaminirane vode na sat i stoga je savršena za bazene, drenažne šahte i oštećenja od vode u zgradi. Upotreba predfiltera od nerđajućeg čelika koji je uključen u obim isporuke preporučuje se za veće kontaminacije i za zaštitu radnog kola pumpe. Robusno kućište od nerđajućeg čelika kao i zaptivanje kliznog prstena čine pumpu posebno izdržljivom. Postoji čak i opcija da se garancija produži na pet godina. Potopna pumpa sa ravnim usisom opremljena je beskonačno promenljivim senzorom nivoa, koji pokreće pumpu odmah po kontaktu sa vodom. SP 17,000 Flat Level Sensor takođe ima sklopive potporne noge, pri čemu potapajuća pumpa počinje pri nivou vode od 7 mm. Pomoću prekidača pumpa se može podesiti na kontinuirani rad u ručnom režimu. Pouzdano pumpa vodu do nivoa preostale vode od 1 milimetar – kako tokom kontinuiranog rada tako i u automatskom režimu, kada je senzor nivoa podešen na odgovarajući način. Quick Connect priključni navoj takođe omogućava veoma jednostavno povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".