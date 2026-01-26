Potapajuća pumpa sa ravnim usisom SP 6 Flat Inox
Savršeno za maks. 17.000 litara čiste vode na sat: Snažna potapajuća pumpa SP 17.000 Flat Level Sensor sa ravnim sakupljačem od 1 mm, senzorom nivoa i automatskim/ručnim prekidačem.
Najmoćnija potopljena pumpa za čistu vodu kompanije Karcher ispumpava do 17.000 litara čiste do blago kontaminirane vode na sat i stoga je savršena za bazene, drenažne šahte i oštećenja od vode u zgradi. Upotreba predfiltera od nerđajućeg čelika koji je uključen u obim isporuke preporučuje se za veće kontaminacije i za zaštitu radnog kola pumpe. Robusno kućište od nerđajućeg čelika kao i zaptivanje kliznog prstena čine pumpu posebno izdržljivom. Postoji čak i opcija da se garancija produži na pet godina. Potopna pumpa sa ravnim usisom opremljena je beskonačno promenljivim senzorom nivoa, koji pokreće pumpu odmah po kontaktu sa vodom. SP 17,000 Flat Level Sensor takođe ima sklopive potporne noge, pri čemu potapajuća pumpa počinje pri nivou vode od 7 mm. Pomoću prekidača pumpa se može podesiti na kontinuirani rad u ručnom režimu. Pouzdano pumpa vodu do nivoa preostale vode od 1 milimetar – kako tokom kontinuiranog rada tako i u automatskom režimu, kada je senzor nivoa podešen na odgovarajući način. Quick Connect priključni navoj takođe omogućava veoma jednostavno povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivkaZa ekstra dugačak radni vek.
Level senzorZa kontinualno definisanje tačke uključivanja i isključivanja pumpi.
Brzo povezivanjePriključni cevni nastavak za brzo i jednostavno priključivanje creva od 1"-, 1 1/4"- i 1 1/2".
Sklopive oslone stope
- Prekopčavanje od normalnog rada sa većim kapacitetom transportovanja na ispumpavanje do 1 mm – ravno brisanju.
Automatsko ispuštanje vazduha
- U manuelnoj vrsti rada pumpa počinje da radi već od nivoa vode od 7 mm.
Prekidač za automatsko-manuelno
- Za prekopčavanje od automatskog na manuelnu vrstu rada.
Komforna drška za nošenje
- Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Robusni predfilter od nerđajućeg čelika sa jednostavnim nameštanjem
- Štiti pumpu od prevelikog prljanja i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|550
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 17000
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|9
|Pritisak (bar)
|max. 0,9
|Ravno usisavanje (do) (mm)
|1
|Granulacija (mm)
|max. 5
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Zaustavno vreme (s)
|15
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|1
|Visina preostale vode (mm)
|1
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1 1/2
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|238 x 293 x 356
|Težina bez pribora (kg)
|6
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,3
Scope of supply
- Skidiv prohromski predfilter
- Priključni deo za crevo: 1'', 1 1/4'', 1 1/2'' uključujući nepovratni ventil
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Prekidač na pumpi
- Prebacivanje za usisavanje do površine
- Senzor za nivo: kontinualno određivanje visine uključivanja
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
- U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
Područja primene
- Za štete izazvane vodom u kući i u podrumu (curenje mašine za pranje veša/ prodor podzemne vode)
- Za istakanje vode iz bazena
- Za instaliranje u drenažnoj jami
Pribor
