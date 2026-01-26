Potopna pumpa sa ravnim usisom SP 9,000 pouzdano pomaže pri ispumpavanju čiste ili blago prljave vode koja sadrži čestice prljavštine veličine do 5 milimetara. Sa do 9.000 l/h, idealno je pogodan za odvodnjavanje malih bazena ili podruma koji su poplavljeni prodorom podzemnih voda ili curenjem mašine za pranje veša. Robusno zaptivanje kliznog prstena čini pumpu izuzetno dugotrajnom. Opciono je dostupna produžena garancija od pet godina. Prekidač s plovkom uključuje i isključuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode, čime se takođe sprečava rad na suvo. Zahvaljujući priključku za pričvršćivanje plovka, može se održavati u neprekidnom radu čak i pri niskom nivou vode. SP 9,000 Flat je takođe opremljen sa sklopivim potpornim nogama koje omogućavaju povećan kapacitet kada se rasklopi. Prilikom sklapanja potpornih nogu, potapajuća pumpa za čistu vodu će početi na nivou vode od samo 7 milimetara i čak će pumpati neprekidno sve dok nivo vode ne padne na 1 milimetar koji je suv. Creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" mogu se brzo i jednostavno povezati preko priključnog navoja Quick Connect.