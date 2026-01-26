Potapajuća pumpa sa ravnim usisom SP 9.000 Flat
Upravlja do 9.000 l/h i pumpa do nivoa od 1 mm koji se osuši od brisanja: Ravna potopna pumpa SP 9.000 Flat je kompaktna pumpa početnog nivoa za čistu do blago prljavu vodu.
Potopna pumpa sa ravnim usisom SP 9,000 pouzdano pomaže pri ispumpavanju čiste ili blago prljave vode koja sadrži čestice prljavštine veličine do 5 milimetara. Sa do 9.000 l/h, idealno je pogodan za odvodnjavanje malih bazena ili podruma koji su poplavljeni prodorom podzemnih voda ili curenjem mašine za pranje veša. Robusno zaptivanje kliznog prstena čini pumpu izuzetno dugotrajnom. Opciono je dostupna produžena garancija od pet godina. Prekidač s plovkom uključuje i isključuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode, čime se takođe sprečava rad na suvo. Zahvaljujući priključku za pričvršćivanje plovka, može se održavati u neprekidnom radu čak i pri niskom nivou vode. SP 9,000 Flat je takođe opremljen sa sklopivim potpornim nogama koje omogućavaju povećan kapacitet kada se rasklopi. Prilikom sklapanja potpornih nogu, potapajuća pumpa za čistu vodu će početi na nivou vode od samo 7 milimetara i čak će pumpati neprekidno sve dok nivo vode ne padne na 1 milimetar koji je suv. Creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" mogu se brzo i jednostavno povezati preko priključnog navoja Quick Connect.
Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivkaZa ekstra dugačak radni vek.
Prekidač plovkaU zavisnosti od nivoa vode uključuje i opet isključuje pumpu i tako dodatno štiti od zaribavanja.
Brzo povezivanjePriključni navoj za brzo i jednostavno povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" ili G1 priključka.
Sklopive oslone stope
- Prekopčavanje od normalnog rada sa većim kapacitetom transportovanja na ispumpavanje do 1 mm – ravno brisanju.
Automatsko ispuštanje vazduha
- Pumpa počinje da radi u ručnom režimu kada je nivo vode 7 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
- Za prekopčavanje na kontinuirani rad.
Komforna drška za nošenje
- Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Robusni predfilter koji se jednostavno postavlja kao pribor
- Štiti pumpu od prevelikog prljanja i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|280
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 9000
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|6
|Pritisak (bar)
|max. 0,6
|Ravno usisavanje (do) (mm)
|1
|Granulacija (mm)
|max. 5
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|1
|Visina preostale vode (mm)
|1
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1 1/2
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|227 x 240 x 262
|Težina bez pribora (kg)
|3,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,5
Scope of supply
- Priključni deo za crevo: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prebacivanje za usisavanje do površine
- Prekidač plovka
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
- U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
Područja primene
- Za štete izazvane vodom u kući i u podrumu (curenje mašine za pranje veša/ prodor podzemne vode)
- Za istakanje vode iz bazena
Pribor
