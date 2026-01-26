Više vremena za uživanje u životu: pametni robot za čišćenje RCV 2 preuzima brigu o vašim podovima tako što potpuno sistematično i autonomno čisti tvrde podove i tepihe sa niskim florom. Uz pomoć snažnog ventilatora i rotirajuće četke, on podiže suvu prljavštinu direktno u integrisanu posudu za otpad, dok bočna četka efikasno sakuplja nečistoće duž ivica. Po potrebi, RCV 2 ne samo da usisava, već može i vlažno da briše podove – ili oba istovremeno – zahvaljujući praktičnom 2-u-1 sistemu koji sadrži rezervoar za prašinu od 420 ml i rezervoar za svežu vodu od 250 ml. Kada završi posao ili kada se baterija isprazni, robot se sam vraća na stanicu za punjenje, dok dodatni senzori pouzdano sprečavaju padove, na primer niz stepenice. RCV 2 možete pokrenuti putem aplikacije, daljinskog upravljača ili pritiskom na dugme na samom uređaju, a aplikacija vam dodatno omogućava podešavanje individualnih režima čišćenja ili kreiranje personalizovanih rasporeda. Ukoliko robotu zatreba pomoć, on će vas o tome često obavestiti putem glasovnih poruka.