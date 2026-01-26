RCV 2 New
Pametni RCV 2 sa funkcijom usisavanja i brisanja potpuno autonomno čisti tepihe sa niskim florom i tvrde podove, zahvaljujući žiro-navigaciji i praktičnom upravljanju putem aplikacije.
Više vremena za uživanje u životu: pametni robot za čišćenje RCV 2 preuzima brigu o vašim podovima tako što potpuno sistematično i autonomno čisti tvrde podove i tepihe sa niskim florom. Uz pomoć snažnog ventilatora i rotirajuće četke, on podiže suvu prljavštinu direktno u integrisanu posudu za otpad, dok bočna četka efikasno sakuplja nečistoće duž ivica. Po potrebi, RCV 2 ne samo da usisava, već može i vlažno da briše podove – ili oba istovremeno – zahvaljujući praktičnom 2-u-1 sistemu koji sadrži rezervoar za prašinu od 420 ml i rezervoar za svežu vodu od 250 ml. Kada završi posao ili kada se baterija isprazni, robot se sam vraća na stanicu za punjenje, dok dodatni senzori pouzdano sprečavaju padove, na primer niz stepenice. RCV 2 možete pokrenuti putem aplikacije, daljinskog upravljača ili pritiskom na dugme na samom uređaju, a aplikacija vam dodatno omogućava podešavanje individualnih režima čišćenja ili kreiranje personalizovanih rasporeda. Ukoliko robotu zatreba pomoć, on će vas o tome često obavestiti putem glasovnih poruka.
Obeležja i prednosti
Jaka usisna snaga sa ravnim kućištemSa snažnom usisnom snagom od 4000 Pa, uklanja većinu vrsta prljavštine, uključujući zrna bibera, kikiriki i mrvice kolača. Ovo čini čišćenje posebno efikasnim. Sa četiri različita režima usisavanja, RCV 2 ispunjava sve zahteve za čišćenjem. Kombinovana upotreba glavne četke i bočne četke omogućava efikasno čišćenje cele kuće. Sa visinom od samo 8 cm, RCV 2 je veoma ravan – idealan za čišćenje ispod nameštaja.
Mokro brisanjeZa još bolje rezultate čišćenja, RCV 2 može i da briše podove. Po potrebi, ubacuje se jedinica za brisanje sa krpom od mikrofibera, puni se rezervoar za svežu vodu i spreman je za upotrebu. Robot za čišćenje RCV 2 može se koristiti samo za hemijsko čišćenje, samo za mokro brisanje ili obe metode zajedno u kombinovanom režimu čišćenja. Uređaj sa 2-u-1 posudom za prašinu od 420 ml i rezervoarom za svežu vodu od 250 ml olakšava brz prelazak između različitih aplikacija.
Režim tačke i čišćenje u uglovimaLokalno čišćenje jače zaprljanih područja i optimizovano čišćenje duž zidova sa manjim brojem propuštenih područja.
Glasovni izlaz
- Uvek dobro informisan: RCV 2 koristi glasovni izlaz da bi pružio važne informacije i podelio trenutni status.
- Glasovna obaveštenja podržavaju proces čišćenja. Ako robotskom usisivaču treba pomoć ili održavanje, često će vas obavestiti putem glasovnog izlaza.
Senzori protiv pada
- Senzori pada pouzdano sprečavaju pad RCV 2 niz stepenice ili padove, na primer.
- Senzori skeniraju pod. Ako se detektuje veliki pad, kontroler prima signal koji pokreće robota da se okrene.
Zaštita podataka i ažuriranja
- Kao proizvođač sa sedištem u Nemačkoj, Kärcher pridaje veliki značaj zaštiti podataka i izuzetno se trudi da osigura da su ispunjeni svi važeći zakonski zahtevi u tom pogledu.
- Redovna ažuriranja poboljšavaju i proširuju performanse robotskog usisivača i aplikacije. To takođe znači da se bezbednost sistema stalno ažurira kako bi se uskladila sa aktuelnim specifikacijama.
Jednostavno rukovanje putem aplikacije sa WiFi vezom
- Aplikacija omogućava prilagođavanje mnogih podešavanja prema individualnim specifikacijama.
- Pomoću aplikacije možete konfigurisati robota za čišćenje RCV 2 i kontrolisati ga sa bilo koje lokacije. Čak i ako niste kod kuće.
- Informacije o statusu uređaja i prikaz napretka čišćenja.
Pametni daljinski upravljač za jednostavno rukovanje i praćenje
- Pomoću daljinskog upravljača, mnoga podešavanja se mogu prilagoditi prema individualnim specifikacijama.
- Robot za čišćenje RCV 2 može se koristiti i bez WiFi-ja ili aplikacije, koristeći samo daljinski upravljač.
- Jednostavno za korišćenje starijim osobama, može se koristiti i bez pametnog telefona.
Podešavanje parametara čišćenja i funkcija tajmera
- Parametri čišćenja kao što su snaga usisavanja ili količina vode mogu se podesiti u aplikaciji.
- Rasporedi i vremena čišćenja mogu se kreirati i prilagoditi pomoću aplikacije.
- RCV 2 pokreće čišćenje nezavisno na osnovu podešenih rasporeda.
Jednostavna mrežna veza
- RCV 2 se može integrisati u postojeću mrežu putem Bluetooth-a ili WiFi-ja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Vreme punjenja baterije (min)
|330
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Kapacitet baterije (Ah)
|2,6
|Trajanje čišćenja po punjenju (min)
|130
|Performanse područja (zavisno od režima čišćenja) (m²/h)
|80
|2-u-1 kontejner za otpad (ml)
|420
|2-u-1 rezervoar sveže vode (ml)
|250
|Usisna snaga (Pa)
|4000
|Nivo jačine zvuka (dB(A))
|65
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina robotskog usisivača (uključujući jedinicu za brisanje i krpu za brisanje) (kg)
|3,1
|Težina stanice za punjenje (kg)
|0,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,8
|Visina robotskog usisivača (mm)
|80
|Prečnik robota (mm)
|325
|Dimenzije stanice za punjenje (D x Š x V) (mm)
|66 x 146 x 101
Scope of supply
- Četka za čišćenje
- Bočna četka: 2 x
- Filteri: 2 x
- Alat za čišćenje
- Jedinica za brisanje
- Krpa za brisanje: 2 x
- 2-u-1 kontejner za otpad uključujući rezervoar sveže vode
- Stanica za punjenje
Oprema
- autonomno čišćenje
- Senzori protiv pada
- rukovanje preko aplikacije
- Veza preko WLAN-a
- Bluetooth konekcija
- pametne usluge/funkcije u aplikaciji
- Glasovni izlaz
- žiroskopska navigacija
- Programiranje preko tajmera: moguće više tajmera
- Vrste čišćenja: Suvo čišćenje/ Mokro čišćenje/ Kombinovano čišćenje (mokro i suvo)/ Mesto/ Čišćenje ivica
Područja primene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
- Tepisi sa niskim vlaknima
