RCV 5 usisava i briše potpuno nezavisno uz pomoć veštačke inteligencije. Opremljen preciznom LiDAR navigacijom, dvostrukim laserskim sistemom i kamerom, prepreke se izbegavaju bez napora.
Pametni robot za čišćenje RCV 5 samostalno i sistematski čisti tvrde podove i tepihe sa niskom dlakom. Suva prljavština se transportuje u ugrađeni kontejner za otpad pomoću rotirajuće četke, bočne četke za ivice i ventilatora. Ultrazvučni senzor detektuje tepihe koji bi se bolje očistili pomoću funkcije Auto Boost za maksimalnu snagu usisavanja. RCV 5 ne samo da usisava, već može i da mokri krpe. U režimu brisanja, tepisi se automatski izbegavaju. Preko aplikacije, RCV 5 se šalje na obilazak istraživanja i automatski će kreirati mapu soba otkrivanjem okoline (LiDAR). Za svaku prostoriju mogu se podesiti individualni parametri čišćenja. Na primer, koje sobe treba usisati, obrisati ili ne čistiti. Zahvaljujući dvostrukom laserskom sistemu sa kamerom, vrhunski model RCV 5 takođe otkriva i izbegava ravne prepreke kao što su kablovi, čarape ili cipele. Dodatni senzori sprečavaju da uređaj padne, na primer, niz stepenice. Za čišćenje, možete jednostavno pokrenuti RCV 5 preko aplikacije, koristeći unapred podešeni individualni raspored ili pritiskom na dugme na uređaju. Ako je robotu za čišćenje potrebna pomoć, u mnogim situacijama će vam to reći putem glasovnog izlaza.
Obeležja i prednosti
Mokro brisanjeZa još bolje rezultate čišćenja, RCV 5 može i da briše vlažnom krpom. Po potrebi, koristite jedinicu za brisanje sa mikrofiber krpom, napunite rezervoar za svežu vodu i spremni ste za upotrebu. Robot za čišćenje RCV 5 može se koristiti samo za hemijsko čišćenje, samo za mokro brisanje ili sa obe opcije zajedno u kombinovanom režimu čišćenja.
Precizna navigacija pomoću veštačke inteligencijeSa brzom i robusnom LiDAR navigacijom, robot skenira i mapira sobe sa preciznošću, obezbeđujući najbolju orijentaciju za pouzdana čišćenja čak i u mraku. Dvostruki laserski senzor i kamera na robotu čak mu omogućavaju da prepozna male ili ravne predmete koji su premali za LiDAR sistem (npr. cipele, čarape ili kablove). Ako sistem sa dva laserska fotoaparata otkrije prepreke, on ih uključuje u mapu. Robot ih zaobilazi inteligentnim navigacionim manevrom, izbegavajući zaglavljivanje ili nanošenje štete.
Detekcija tepiha i automatsko pojačavanjeRCV 5 automatski detektuje tepihe pomoću ultrazvučnog senzora i prikazuje ih na mapi u aplikaciji. Ako se aktivira mokro brisanje, robot izbegava detektovane površine prekrivene tepihom i zaobilazi ih. Funkcija Auto Boost povećava snagu usisavanja na tepisima po potrebi za još bolje rezultate čišćenja.
Senzori protiv pada
- Senzori pada pouzdano sprečavaju RCV 5 da padne niz stepenice ili padove.
- Senzori skeniraju pod. Ako se detektuje veliki pad, kontroler prima signal koji pokreće robota da se okrene.
Zaštita podataka i ažuriranja
- Kao proizvođač sa sedištem u Nemačkoj, Kärcher pridaje veliki značaj zaštiti podataka i izuzetno se trudi da osigura da su ispunjeni svi važeći zakonski zahtevi u tom pogledu.
- Čitav prenos podataka između aplikacije Home Robots na vašem pametnom telefonu i vašeg robotskog usisivača i mopa odvija se preko oblaka do servera koji se nalaze isključivo u Nemačkoj.
- Redovna ažuriranja poboljšavaju i proširuju performanse robotskog usisivača i aplikacije. To takođe znači da se bezbednost sistema stalno ažurira kako bi se uskladila sa aktuelnim specifikacijama.
Glasovni izlaz
- Uvek dobro informisan: RCV 5 koristi glasovni izlaz da bi pružio važne informacije i podelio trenutni status.
- Ako robotskom usisivaču RCV 5 treba pomoć ili servis, u mnogim situacijama će vam to reći putem glasovnog izlaza.
Praktična kontrola aplikacije putem WLAN-a
- Aplikacija se može koristiti za prilagođavanje mnogih podešavanja kako bi odgovarala individualnim željama.
- Pomoću aplikacije možete konfigurisati robota za čišćenje RCV 5 i kontrolisati ga sa bilo koje lokacije. Čak i ako niste kod kuće.
- Informacije o trenutnom statusu uređaja i ekran koji prikazuje trenutni napredak čišćenja dostupni su putem aplikacije.
Precizno mapiranje sa raznovrsnim opcijama prilagođavanja
- Aplikacija može da sačuva više mapa, npr. za više spratova.
- Moguće je definisati zone u kojima ne želite da robot ide i čisti (npr. grebalica za mačke, igrališta u dečjim sobama ili prepreke koje robot ne može da zaobiđe).
- Definicija odabranih područja koja treba više puta očistiti, očistiti intenzivnim režimom čišćenja ili obrisati sa više vode.
Podešavanje parametara čišćenja
- Definisanje različitih parametara čišćenja u aplikaciji, za pojedinačne delove prostorija (npr. snaga usisavanja ili zapremina vode, broj čišćenja po površini).
Programiranje preko tajmera
- Možete zakazati vreme čišćenja i kreirati planove čišćenja putem aplikacije.
- RCV 5 nezavisno počinje sa čišćenjem na osnovu zakazanih datuma/vremena.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Vreme punjenja baterije (min)
|230
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Kapacitet baterije (Ah)
|5,2
|Trajanje čišćenja po punjenju (min)
|120
|Performanse područja (zavisno od režima čišćenja) (m²/h)
|85
|Posuda za otpad (ml)
|330
|Rezervoar sveže vode (ml)
|240
|Usisna snaga (Pa)
|5000
|Nivo jačine zvuka (dB(A))
|66
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina robotskog usisivača (uključujući jedinicu za brisanje i krpu za brisanje) (kg)
|3,9
|Težina stanice za punjenje (kg)
|0,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,5
|Visina robotskog usisivača (mm)
|97
|Prečnik robota (mm)
|350
|Dimenzije stanice za punjenje (D x Š x V) (mm)
|135 x 150 x 99
Scope of supply
- Četka za čišćenje
- Bočna četka: 2 x
- Filteri: 2 x
- Alat za čišćenje
- Jedinica za brisanje
- Krpa za brisanje: 2 x
- Posuda za otpad
- Rezervoar sveže vode
- Stanica za punjenje
Oprema
- autonomno čišćenje
- Senzori protiv pada
- Senzor za tepih
- rukovanje preko aplikacije
- Veza preko WLAN-a
- pametne usluge/funkcije u aplikaciji
- Glasovni izlaz
- Laserski navigacioni sistem (LiDAR)
- Laserski senzor i kamera
- Programiranje preko tajmera: moguće više tajmera
- Vrste čišćenja: Suvo čišćenje/ Mokro čišćenje/ Kombinovano čišćenje (mokro i suvo)/ Automatski sistem/ Mesto
Područja primene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
- Tepisi sa niskim vlaknima
Pribor
