Pametni robot za čišćenje RCV 5 samostalno i sistematski čisti tvrde podove i tepihe sa niskom dlakom. Suva prljavština se transportuje u ugrađeni kontejner za otpad pomoću rotirajuće četke, bočne četke za ivice i ventilatora. Ultrazvučni senzor detektuje tepihe koji bi se bolje očistili pomoću funkcije Auto Boost za maksimalnu snagu usisavanja. RCV 5 ne samo da usisava, već može i da mokri krpe. U režimu brisanja, tepisi se automatski izbegavaju. Preko aplikacije, RCV 5 se šalje na obilazak istraživanja i automatski će kreirati mapu soba otkrivanjem okoline (LiDAR). Za svaku prostoriju mogu se podesiti individualni parametri čišćenja. Na primer, koje sobe treba usisati, obrisati ili ne čistiti. Zahvaljujući dvostrukom laserskom sistemu sa kamerom, vrhunski model RCV 5 takođe otkriva i izbegava ravne prepreke kao što su kablovi, čarape ili cipele. Dodatni senzori sprečavaju da uređaj padne, na primer, niz stepenice. Za čišćenje, možete jednostavno pokrenuti RCV 5 preko aplikacije, koristeći unapred podešeni individualni raspored ili pritiskom na dugme na uređaju. Ako je robotu za čišćenje potrebna pomoć, u mnogim situacijama će vam to reći putem glasovnog izlaza.