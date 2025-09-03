SensoTimer ST6 i ST6 Duo eco!ogic zalivaju upravljajući se prema vlazi. Senzori sadržani u obimu isporuke mere koeficijent vlažnosti tla i putem radija ga šalju u SensoTimer. Senzorska stopa senzora, kome je za merenje neophodan kontakt sa zemljom, treba radi obezbeđenja besprekornog funkcionisanja da se zameni jednom godišnje sa rezervnom oblogom za senzor. Zamena obloge moguća je uz pomoć jednostavnog odvijača i jednog pokreta ruke. Pri tome se na poleđini senzora odviju dva vijka, skine se prednji poklopac i izvadi obloga. Sada stara obloga komforno može da se zameni novom. Najzad ponovo se namesti poklopac obloge i fiksira pomoću vijaka sa leđne strane. Gotovo.