Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m
Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode.
Kvalitetno baštensko crevo Performance Plus prečnika 1/2" i dužine 20 metara idealno je pogodno za zalivanje površina manje do srednje veličine i bašti. Visokokvalitetno višeslojno platno poboljšane haptike primetno bolje leži u ruci i predstavlja novinu iz kuće Kärcher, veoma robusnu, fleksibilnu i ekstremno otpornu na savijanje – zbog toga je i apsolutno najbolji uređaj za zalivanje sa konstantnim protokom vode. Osim toga, ovo održivo baštensko crevo je održivo i bezopasno jer ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo. Anti-UV spoljašnji sloj štiti materijal od vremenskih uslova, dok međusloj koji ne popušta svetlost sprečava razvoj algi u crevu. Pritisak pucanja iznosi 45 Bar. Pored toga, ovo crevo za vodu se odlikuje visokim stepenom otpornosti na temperature od –20 do +60 °C. Za ovo baštensko crevo daje se 15 godina garancije.
Obeležja i prednosti
Kvalitetno višeslojno platno
- Fleksibilnost i otpornost na savijanje za garanciju optimalnog protoka vode.
20 metara
- Za zalivanje manjih do srednjih površina i bašti.
Zahvaljujući kvalitetnom platnu, sa većom debljinom zidova pogodno do pritiska od 45 bara
- Zagarantovana robusnost.
Praktično baštensko crevo sa tkanom armaturom otpornom na pritisak
- Za lako rukovanje.
Visok stepen otpornosti na temperature od –20 do +60 °C
- Kvalitetno crevo.
Među sloj koji ne propušta svetlo sprečava stvaranje algi u crevu
- Za posebno dug vek trajanja.
Kvalitetno baštensko crevo koje ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo
- Bezopasan po zdravlje i ekološki.
Anti-UV spoljni sloj
- Ekstremno vodootporno.
15 godina garancije
- Dugotrajnost i visoki zahtevi kvaliteta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|1/2″
|Dužina creva (m)
|20
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|2,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|280 x 280 x 130
Kompatibilni uređaji
