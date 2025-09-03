Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m

Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode.

Kvalitetno baštensko crevo Performance Plus prečnika 1/2" i dužine 20 metara idealno je pogodno za zalivanje površina manje do srednje veličine i bašti. Visokokvalitetno višeslojno platno poboljšane haptike primetno bolje leži u ruci i predstavlja novinu iz kuće Kärcher, veoma robusnu, fleksibilnu i ekstremno otpornu na savijanje – zbog toga je i apsolutno najbolji uređaj za zalivanje sa konstantnim protokom vode. Osim toga, ovo održivo baštensko crevo je održivo i bezopasno jer ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo. Anti-UV spoljašnji sloj štiti materijal od vremenskih uslova, dok međusloj koji ne popušta svetlost sprečava razvoj algi u crevu. Pritisak pucanja iznosi 45 Bar. Pored toga, ovo crevo za vodu se odlikuje visokim stepenom otpornosti na temperature od –20 do +60 °C. Za ovo baštensko crevo daje se 15 godina garancije.

Obeležja i prednosti
Kvalitetno višeslojno platno
  • Fleksibilnost i otpornost na savijanje za garanciju optimalnog protoka vode.
20 metara
  • Za zalivanje manjih do srednjih površina i bašti.
Zahvaljujući kvalitetnom platnu, sa većom debljinom zidova pogodno do pritiska od 45 bara
  • Zagarantovana robusnost.
Praktično baštensko crevo sa tkanom armaturom otpornom na pritisak
  • Za lako rukovanje.
Visok stepen otpornosti na temperature od –20 do +60 °C
  • Kvalitetno crevo.
Među sloj koji ne propušta svetlo sprečava stvaranje algi u crevu
  • Za posebno dug vek trajanja.
Kvalitetno baštensko crevo koje ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo
  • Bezopasan po zdravlje i ekološki.
Anti-UV spoljni sloj
  • Ekstremno vodootporno.
15 godina garancije
  • Dugotrajnost i visoki zahtevi kvaliteta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik 1/2″
Dužina creva (m) 20
Boja crna
Težina (kg) 2,7
Težina sa ambalažom (kg) 2,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 280 x 280 x 130
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m
Kompatibilni uređaji